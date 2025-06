Es raro que te llame la atención la última etapa de un viaje de trabajo en el que ya llevas varias paradas espectaculares. Si además es un pueblo pequeño, lo normal es creer que va a ser un punto de paso sin mayor importancia.

Así, sin demasiadas expectativas, sin esperar gran cosa, llegaba yo a Mikulov, un pueblecito bastante pequeño de la República Checa a tres cuartos de hora de Brno. Sin embargo, ya desde lejos empecé a pensar que quizá me equivocaba: sí, en la distancia se ve que no es muy grande –compruebo en la Wikipedia que tiene algo más de 7.500 habitantes– pero su castillo en lo alto también transmite la sensación de que no es un sitio cualquiera.

Ya en la propia localidad me encontré con un lugar formado –el casco viejo, obviamente– por sólo unas pocas calles, pero llenas de encanto: pavimentos empedrados y un ambiente muy agradable de tiendas bonitas, restaurantes agradables y alguna que otra taberna tradicional.

Las casas de Mikulov tienen un estilo muy checo y fachadas de colores vivos que combinan muy bien con esos techos de tejas rojas, muy empinados y, al menos a mí me lo parece, realmente elegantes.

La plaza, pese a lo pequeño que es el pueblo, es bastante espectacular: amplia y con una alta columna de la peste, de las que se pueden ver en tantos rincones de la República Checa. Junto a ella lo que parece una iglesia de barroca portada, que en realidad es el lugar de enterramiento de la familia que dominaba la zona, los Dietrichstein.

La iglesia de la villa, dedicada a San Wenceslao, tiene una torre preciosa a la que puede subir y un interior de una notable belleza barroca, muy llamativa en sus bóvedas llenas de unas curiosas decoraciones.

Por desgracia, no tuve tiempo de visitar el interior del castillo, pero sí de ver sus pequeños y bonitos jardines y, sobre todo, de admirar las vistas desde su altura. Más palacio que fortaleza ya, aunque sigue teniendo unos muros imponentes, dada mi experiencia con otros palacios checos estoy seguro de que su interior será más que interesante.

Una maravillosa herencia judía

Hasta aquí estamos hablando de un pueblo muy bonito, agradable, por el que pasear un buen rato, con algunas cosas que ver, pero todavía había algo más que para mí llevó Mikulov a otro nivel, mucho más alto, en el que está en mi recuerdo: su impresionante herencia judía.

Como en casi todos los sitios en los que ha habido una comunidad hebrea de importancia, esa herencia se centraba en los dos lugares en los que la comunidad se unía para casi todo lo importante: la sinagoga y el cementerio.

La sinagoga es una pequeña –bueno, en realidad no tanto para un templo judío– joya barroca de principios del siglo XVIII, con una curiosa estructura: la sala principal está formada por cuatro cúpulas y a su alrededor unas zonas de curiosas bóvedas completan el espacio.

Conservada a través de los azares de Europa de una forma milagrosa, ha sido restaurada y está en un estado perfecto, como si la comunidad, que ya no existe en Mikulov, no hace falta que les diga por qué, fuese a entrar a rezar el próximo sabbat.

El cementerio está, como siempre, en una zona ligeramente apartada. Es grande, mucho más grande de lo habitual y, excepto en algunas zonas concretas, las lápidas no se amontonan tanto como en otros cementerios judíos de Europa. Quizá, no lo sé, porque algunas se han perdido –de hecho, unas cuantas de ella parecen cambiadas de lugar para sostener un terraplén, aunque tampoco estoy seguro de eso– pero aun así hay muchísimas: la comunidad judía de Mikulov fue enorme –llegó a tener unos 3.500 miembros– y estuvo allí durante siglos, puedo verlo en las desgastadas piedras aunque no sea capaz de leer los números en hebreo que datan las estelas.

Hoy, como les decía, ya no queda más que el recuerdo y esos bellísimos testimonios de lo que fue y que, más allá de su belleza, debería también ayudarnos, ahora más que nunca, a no olvidar cómo y por qué terminó. Algo para lo que encontré un pequeño adoquín en una de las aceras de Mikulov que contaba como Anna Pisková, nacida en 1868, fue deportada a Terezín en 1942 y murió dos años después.