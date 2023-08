Hay millones de formas distintas de dividir y clasificar a los viajeros: los que vagan en solitario frente los que lo hacen en compañía, los que van con su familia y los que siempre se juntan con amigos, los de camping frente a los de cinco estrellas… A mí hay una que me hace gracia y que me parece muy relevante respecto al viaje: los que se informan mucho antes de partir y los que prefieren que el viaje les sorprenda.

Reconozco que, no sin algo de mala conciencia, lo normal es verme encuadrado en el segundo grupo. Claro, el problema es que por un lado es verdad que me gusta que el viaje me sorprenda, pero por el otro no suelo tener demasiado tiempo para informarme, así que no cambio mis costumbres, pero tampoco dejo de sentirme un poco incómodo con el asunto y lo que pueda decir de mi como viajero irresponsable.

Pero también es verdad que cada método de viaje tiene sus ventajas y desventajas: si te preparas mejor tu ruta no te pierdes nada importante, pero puedes generar expectativas que no siempre se cumplen; si, por el contrario, no sabes casi nada de los sitios que vas a visitar quizá pases de largo por cosas que te habrían gustado, pero al mismo tiempo te llevas sorpresas maravillosas.

Esto fue, justo, lo que me ocurrió en Olomouc, una de las ciudades de la República Checa que conocí en el viaje que hicimos para El Placer de Viajar y de la que, confieso, no había oído ni hablar hasta entonces. Y ya les adelanto que me maravilló.

La columna más bella del mundo

Nuestro hotel estaba justo al borde de la parte más antigua de la ciudad, en un barrio señorial y algo más moderno, pero todavía con la elegancia de principios del siglo XX. A sólo unos minutos a pie teníamos la plaza del Ayuntamiento y en ella nos dimos, casi de morros y sin tener mucha idea de qué era esa maravilla ante la que estábamos –nuestra ignorancia tenía una excusa: al día siguiente un excelente guía nos contó todos los secretos de la ciudad–, con la Columna de la Santísima Trinidad.

Columna de la Santísima Trinidad | C.Jordá

Altísima, barroca, exuberante de dorados y de piedra oscura, se trata de una de las llamadas "columnas de la peste" que se pueden ver en muchas ciudades del centro de Europa y que se erigían, lo dice su nombre, para celebrar que alguna epidemia terminaba por fin.

La de Olomouc, una de las de la ciudad, mejor dicho, porque hay otra en la plaza de al lado, es un auténtico museo de escultura en vertical con varias decenas de figuras de santos y los espectaculares detalles dorados que hacen que el conjunto sea aun más impresionante.

En la misma plaza está el edificio del Ayuntamiento, muy curioso, bonito y con una mezcla de estilos arquitectónicos y épocas que es raro ver: hay un ventanal gótico, una de las fachadas tiene una bellísima escalera renacentista y del otro lado un reloj astronómico nos muestra la estética, por llamarlo de algún modo, de la época comunista.

Un barrio en la colina

De la plaza se puede pasar a una segunda algo más elevada con la que hace un conjunto curioso y en la que están esa segunda columna de la que les hablaba y el edificio –hoy en día un restaurante– en el que vivió una temporada un joven Mozart que, al parecer, huía de una epidemia de viruela en Viena, de la que sólo nos separan unos 200 kilómetros. Una cercanía que se deja sentir en muchas cosas de la ciudad, me atrevería a decir que incluso hay algo imperial y elegante en el ambiente.

Mozart vivió en la casa blanca de la izquierda | C.Jordá

La plaza donde están la columna y el ayuntamiento se llama Superior, y esa de la segunda columna y la casa de Mozart es la Inferior, pese a estar algo más alta –una curiosa paradoja de Olomouc–. Desde ella se puede subir a la zona más vieja de la ciudad, llena de preciosos callejones estrechos desde los que se disfrutan vistas muy bonitas.

En esta zona elevada, de hecho casi diría que en su punto más alto, está la espectacular iglesia de San Miguel: una joya barroca que me sorprendió por su impresionante decoración y también por sus tres cúpulas que hacen innecesaria una bóveda y que convierten mirar al techo en un auténtico espectáculo.

La universidad y la catedral

Un poquito más alejado del centro –pero no mucho: Olomouc es perfectamente abarcable a pie– está la zona de la universidad, en la que enseguida se nota un espíritu más joven y desenfadado, con algunas muestras interesantes de arte callejero, como la decoración de un llamativo túnel en los bajos de un edificio por el que muchos estudiantes pasan en su ir y venir diario.

Catedral de San Wenceslao | C.Jordá

Cerca de este barrio, en el que hay edificios muy notables como el Palacio de la Universidad y que tiene un cierto encanto descascarillado , está también la catedral de San Wenceslao, imponente e interesante a pesar de esa frialdad que al menos a mí me transmiten los edificios neogóticos. Junto a ella, el palacio arzobispal hoy convertido en, según nos decían, el mejor museo de la ciudad, aunque por desgracia no tuvimos tiempo para verlo.

O mejor les seré sincero: habríamos tenido tiempo, pero nos apeteció mucho más volver a caminar por las calles barrocas de Olomouc, disfrutar de su belleza y su tranquilidad y de una buena cerveza checa en una terraza, poder seguir contemplando todo lo que nos rodeaba y asombrarnos, no sin cierta alegría, de que nunca hasta entonces nadie nos hubiese hablado de esta maravillosa ciudad y, así, que nos hubiese cogido completamente por sorpresa.