¿Cómo puedo elegir el perfume que mejor se adapta a mí?

A todo el mundo le gusta que le recuerden de la mejor forma posible, para eso usar un buen perfume puede facilitarte mucho las cosas ya que no solo te recordarán a ti, sino que además te asociarán con ese olor tan espléndido que desprendemos y que habla de nosotros a la misma vez.

Pero para que todo esto sea posible tenemos que elegir el perfume perfecto, algo bastante difícil si tenemos en cuenta el abanico tan grande de posibilidades que nos encontramos en el mercado actual, lo mejor es no elegirlo rápido y tomarnos nuestro tiempo para leer sus propiedades.

Uno de los métodos que más está de moda es la compra por internet, y es que con el gran avance de las tecnologías podemos encontrar cualquier cosa, solo hay que buscar el sitio correcto y encontrar perfumes baratos online a la vez que buenos no es para nada complicado.

Ahora que estamos en plena primavera y que cada vez se acerca más el verano seguramente necesitemos un perfume que sea refrescante, para ello tenemos aromas frutales, de rosas o de vainilla entre otros.

Algo que mucha gente hace y que es una técnica bastante adecuada es escoger un perfume que le recuerde a algún momento bueno de su vida, de este modo, aunque parezca increíble, pero siempre estaremos mucho más felices por ese momento de nostalgia que podremos disfrutar en cualquier momento.

Desde mi opinión personal, cada persona debería tener un mínimo de 2 o 3 fragancias que puede ir alternando según la ocasión, una para esos momentos informales con las amigas, otro para cenas de empresa y el último para aquellos eventos importantes como puede ser una boda.

Debemos de tener en cuenta que no es lo mismo una colonia que un perfume, la diferencia reside en su intensidad, en su aroma y como no, en su duración, la colonia durará tan solo algunas horas en nuestra piel mientras que el perfume puede estar incluso un día entero, por lo que ahorraremos mucho más al no tener que usarlo con tanta frecuencia.

¿El tipo de piel es importante?

También deberemos de saber cuál elegir según el tipo de piel que tengamos. Si nuestra piel es muy grasa lo más recomendable es elegir un aroma bastante discreto y ligero debido que la grasa aumentará su potencia, eligiendo uno más fuerte lo que haremos será crear un olor desagradable para la mayoría de la gente.

Si tienes una piel sensible deberás mirar en la parte posterior que su porcentaje de alcohol no sea extremadamente alto, ya que esto puede llegar a causarnos irritaciones e incluso inflamaciones, y eso no es lo que estamos buscando.

Por último, las personas que tenemos una piel seca podremos notar cómo nuestro cuerpo absorbe la fragancia más rápido de lo normal, por este motivo tendremos que hacer uso del perfume antes que los demás, justo por esta misma razón recomendamos también que no contenga mucho alcohol, ya que al aplicarle más dosis puede también ocasionarnos algunos problemas en nuestra piel. Las fragancias fuertes serán las mejores para nosotras.