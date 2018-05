El tamaño sí importa. Y si no, que se lo cuenten a todas esas mujeres españolas que están preparando las oposiciones para ser policía. Policías "bajitos", no gracias. O eso parece que es lo que están decidiendo. Todo esto me recuerda a mi querido amigo modelo, Raúl Escobar, que precisamente por 2 centímetros se quedaba sin desfilar en las pasarelas más importantes de España.

El ministerio de Interior sube de 1,60 a 1,62, en el caso de las mujeres, como altura mínima exigida. Y de 1,65 a 1,70, para los hombres. Esto es lo que ha presentado, hace apenas 3 semanas, la Jefatura Central de Recursos Humanos de la Policía Nacional a los sindicatos. Y a mí me parece un abuso y una discriminación.

La razón de escribir hoy esta columna sobre este tema es porque he recibido la llamada de un amiga, compañera del colegio, muy impactada. Ella mide 1,60; lleva casi 2 años preparando las oposiciones para ser policía. Es su sueño defender su Nación, defender España, y ayudar a garantizarnos una vida más segura. Licenciada en Derecho, con máster en criminología, ofrece cursos contra el suicidio en la Cárcel de Estremera de Madrid. Apenas tiene 29 años. En la adolescencia ha llegado a pasar por una situación muy delicada, que, sin embargo, gracias a la ayuda de psicólogos, ha superado. Además, es cinturón negro de judo. Es un referente y un ejemplo para mí. Una mujer que se ha hecho a sí misma.

Ella -cuya identidad prefiere que preserve- no podrá cumplir su sueño por 2 ridículos centímetros, si este proyecto se aprueba.

Resulta curioso que en la moda tengamos que sufrir las imposiciones estéticas, obsesionándonos con ser más altas -y de ahí recurrir a tacones de infarto-, con encajar en una talla 38 y aspirando a alcanzar el famoso "teorema 90-60-90". Que si silicona por aquí, colágeno para allá. Vale. Es moda. Es belleza. No lo justifico, pero tiene más sentido que seamos prisioneros de la imagen en este mundillo. La industria de la moda se nutre de imposibles, de sueños inalcanzables y de referentes aspiracionales. Lo que no me esperaba es que en un tema tan serio como es todo lo que respecta a la Policía Nacional tengamos que sufrir semejante abuso, imposición y discriminación por 2 centímetros. ¿Acaso las que ya son policía y miden 1,60 no sirven?

Si algo ansía mi buena amiga es jurar bandera, nuestra bandera, rojigualda, como policía, entregándose en cuerpo y alma a nuestra Nación. Hace falta más gente que crea en los colores y en el alma de España, y no 2 inútiles centímetros.