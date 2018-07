¿Por qué el aceite se ha convertido en la pieza clave del verano?

Con la llegada del verano, todas queremos que nuestra piel luzca impecable y, más aún, cuando estamos morenas. El sol, la arena, el salitre y el cloro hacen que, a veces, nuestra piel se seque y se agriete, que nuestras uñas se escamen o que nuestro pelo pierda su brillo.

Si quieres evitar esto, no tienes más que incluir el aceite seco entre tus productos de rutina diaria.

El éxito de los aceites secos se debe, en gran parte, a la hidratación que proporcionan, a que su sensación no es pegajosa, no producen brillos, se absorben mucho más rápido, no manchan la piel ni la ropa y tampoco la dejan grasienta.

Desde los aceites Armonía Cosmética Natural nos cuentan los beneficios que tienen para las distintas partes del cuerpo:

Cuerpo:

-Los aceites aportan un extra de hidratación y cuidado a todo tu cuerpo. Además, puedes aplicarlos tanto con la piel húmeda como seca.

-Sus ingredientes naturales son tan variados como sus beneficios.

-Los aceites secos previenen la pérdida de firmeza y combaten la flacidez, al mantener la piel en unas condiciones óptimas de hidratación.

-El aceite proporciona luminosidad a tu piel, vitaminas y minerales.

Rostro:

-El aceite en seco es un gran aliado a la hora de hidratar el rostro, ya que potenciará su elasticidad y firmeza.

-Si quieres tener un aporte extra de hidratación, prueba a aplicar unas gotas de aceite seco a la crema facial o la base de maquillaje. Su textura se volverá más fluida y será mucho más nutritiva.

-Si quieres que tu piel luzca luminosa, úsalo cada noche antes de dormir.

Cabello:

-Puedes aplicártelo durante la noche a modo de mascarilla o, una vez seco, en las puntas para darle brillo, nutrirlo, aportarle textura y evitar que el cabello se encrespe.

Manos:

-Los aceites secos poseen una fórmula enriquecida con betacarotenos, sustancias precursoras de la vitamina A, que contribuye a proporcionar un mejor aspecto. Aplicalo a modo de crema de manos.

-El bronceador además fortalece y nutre las uñas, además de darles vitalidad.

-Aplícalo con un ligero masaje por las noches y déjalo actuar.

¿Por qué el aceite se ha convertido en un 'must'?

Zonas rugosas

-Repara las pieles con grietas y estrías. Los extractos de argán, rico en ácidos esenciales y vitamina E, y almendras dulces, con un alto contenido en ácidos grasos, aportan suavidad a zonas como codos, talones y rodillas. Aplica el aceite mañana y noche sobre las zonas afectadas.