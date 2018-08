Se habla menos de la última película de Tom Cruise que del propio Tom Cruise. Aunque sea un taquillazo. Se habla mucho de esa eterna juventud presuntamente conservada con caca de ruiseñor restregada por la cara. O será que la memez de la Cienciología no deja madurar. O será la memez de la prensa. Cruise tiene ahora la misma edad que Jack Nicholson en Algunos hombres buenos. ¿Se lo imaginan en ese papel donde Nicholson parecía un señor muy mayor y muy malhumorado? María José Segarra, la fiscal general del Estado, es un año menor que Cruise. Ella, como Christine Lagarde (aunque esta tome el sol y tenga aspecto juvenil), es de esas mujeres que se han dejado las canas crecer. Es de esas mujeres a las que no les importa parecer mayores.

Como de Cruise se habla tanto me extraña que no haya dicho nada a Rubiales sobre la destitución de Lopetegui. Que el nuevo presidente no sólo parece un personaje de chiste, es que lo es. Seguramente por eso le habla Obama. Nunca pensé que íbamos a echar de menos a Villar (a su mujer sí sabía que la íbamos a añorar).

Y no tiene Cruise miedo de enfrentarse a un villano joven y guapo, al nuevo Supermán (Henry Cavill). Misión: Imposible. Fallout hay que verla con todo el desprejuicio del mundo. Y no me refiero a no compararla a una de Bergman o de Ford sino a una de Brian de Palma, John Woo o J.J. Abrams (ahora productor). Christopher McQuarrie hace una película de las de no quitar el ojo de la pantalla, aunque no sepas muy bien de qué demonios va. Va de espías, agentes , persecuciones, rescates, peleas, de salvar el mundo. Cruise es su doble de acción en Misión imposible: Fallout. De hecho, hubo que parar seis semanas porque se rompió un tobillo saltando entre edificios de Londres. Cómo no iba a saltar en el sofá de Oprah. Cruise también dedicó un año y medio para aprender a pilotar. La persecución en helicóptero de Misión imposible: Fallout es una de las escenas más impresionantes. Tardó en rodarse seis meses y fueron 40 horas de metraje que tuvieron que reducirse a unos minutos. Pero qué minutos. Sí, estas cosas sirven para asombrar paletos. Y ahí está una.

El actor estadounidense va a retomar Top Gun. Kelly McGillis sólo tiene cinco años más que él, pero ha seguido otro camino más chungo a la hora de envejecer y engordar. Para Top Gun: Maverick han fichado a Jennifer Connelly. Tom Cruise y Val Kilmer, sí, pero esa señora gorda y mayor… Vale, tampoco sé si ha sido ella la que ha dicho que no o si le han propuesto hacer de estanquera. Me gustaría ver una película protagonizada por Kelly McGillis y Kathleen Turner. Dedicada a todas las McGillis y Turner del mundo.