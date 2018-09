Ana Matamoros, la más joven del clan ahora embarcado en un doloroso proceso de ruptura familiar, se sometió la semana pasada a una operación de reducción de pechos que la ha mantenido relativamente alejada de las redes sociales donde se comunica con sus miles de seguidores.

La instagramer de moda no ha tardado, sin embargo, mucho tiempo en regresar. La joven ha mostrado el buen resultado de la operación después de quitarse las vendas, luciendo un sujetador deportivo que permite apreciar la nueva curva del pecho.

La youtuber e instagramer también ha revelado una mala experiencia derivada de la operación.



"Me fui a duchar y a hacerme la cura, prefería enfrentarme yo sola y aprender. Me quite el sujetador y empecé a marearme un montón, no sé si fue la impresión de verlas que me tuve que tumbar en la ducha y se me pasó el mareo y me las limpié, pero cuando salí de la bañera me las sequé y empecé a marearme muchísimo. Fue una sensación horrible y me senté en el váter porque dije 'me caigo', porque pensaba que me iba a desmayar y se me empezó a nublar la vista".

Ahora, Ana Matamoros se prepara para partir hacia Milán con su nuevo pecho. Allí tiene previsto iniciar sus estudios universitarios de Diseño de Moda, además de mantener la cuenta de Instagram que la ha hecho famosa.