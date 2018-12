Cristina Pedroche: "El vestido de este año será más arriesgado"

Cristina Pedroche repite como copresentadora de las Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote y cada vez crece más la expectación por el vestido que lucirá en la noche más especial del año. El diseño es el secreto mejor guardado de la colaboradora de televisión, aunque cuanto más se acerca la fecha, más detalles ofrece a los curiosos.

La gran sorpresa de este año es que no vestirá un solo diseño, sino dos. Lo contó ella misma en declaraciones a El Confi TV y será uno para las Campanadas que se retransmiten en la península, Baleares, Ceuta y Melilla y otro para las Islas Canarias. "Si a la gente no le gusta uno, quizá sí el otro. Tengo dos oportunidades para agradar", explicó Pedroche entre risas.

También aseguró que "romperá con todas las tendencias" que ha lucido en los últimos cuatro años, sin embargo no se sabe con exactitud a qué se refiere, porque los cuatro diseños tenían transparencias y este año ella misma confirmó que también las llevará. Lo hizo en El hormiguero de Pablo Motos: "El vestido de este año será más arriesgado, tiene también transparencias. Mucha gente va a soñar con él, y es sexy porque me lo pongo yo. Es Nochevieja y me quiero sentir Beyoncé".