El entrenador de Aznar, sobre la "foto" de Sánchez: "Le falta talento porque no lo ha utilizado nunca"

En una entrevista con Vanity Fair, quien fuera entrenador personal de José María Aznar, Bernardino Lombao, alaba las virtudes físicas del expresidente del Gobierno. "José María es un atleta de verdad. Lleva entrenando durante los últimos 20 años de su vida todos los días de la semana. Se lo toma muy en serio y no es como otros políticos, que solo corren para hacerse la foto", explica el entrenador de 80 años.

Lombao ejerció de preparador físico de Aznar entre 1996 y 2004, y no tiene inconveniente en ridiculizar la "foto" que se hizo Pedro Sánchez corriendo en chándal por Moncloa. "No tiene talento porque no lo ha utilizado nunca.. No tiene foto. Correr no es ponerse el chándal para la foto", sentencia sobre este hábito del socialista, que se ha repetido en diversas ocasiones.

Sánchez corriendo por Madrid | Efe

Dice Lombao que cuando se conocieron, Aznar hacía "la mariconada esa del pádel" y que "corría diez minutos y se moría". "Ahora –dice a Vanity Fair– es capaz de correr 10 y 12 kilómetros. Y más. Depende del día puede incluso hacer 18 kilómetros. La fuerza de voluntad es lo más importante y tener un cierto talento".

"Son tres las claves. Hacer mucho ejercicio, comer bien y dormir entre ocho y nueve horas. Él hace trabajos aeróbicos, hace pesas, hace piernas, hace cuestas, trabajos de fuerza con series salvajes, que casi no pueden ni hacer los atletas…", dice sobre su rutina de ejercicio. Es vital, por último, la constancia: "José María no falla ni un día. Esté donde esté".

Lombao explica también cómo se conocieron él y Aznar. "En una ocasión, en la Moncloa, en el vestuario había un aparato de esos para hacer gimnasia de El Corte Inglés. Era el vestuario de Adolfo Suárez, en la zona de la pista de tenis. Le pregunté a José María si lo usaba y me dijo que no. Al poco, me encontré con él y me comentó que quería entrenar. Yo le puse la condición de que tenía que ser disciplinado. Y lo hizo".