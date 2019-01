Norma Duval acudió a los estudios de esRadio para explicar, junto a su médico Simón Dray cómo actúa su nueva línea de cremas Global Action, un sérum a base de complejos vegetales y células madre marinas que consiguen un efecto lifting sin precedentes

¿Por qué Norma Duval para representar su cosmética? "Yo tengo tres criterios de belleza sobre quién puede representar mi cosmética" –explicó Dray, que ha tratado a famosas como Jennifer Lawrence, Demi Moore o Catherine Zeta Jones, entre otras–. "Norma representa la belleza porque la naturalidad es imprescindible, es lo más importante que puede existir. Después, elegancia y, después, luminosidad. Porque eso es mi cosmética", explicó el doctor en la sección de belleza de Teresa de la Cierva.

Entre otras técnicas, el doctor explicó su técnica especial para la exfoliación de sus pacientes, lo que ha venido a denominar un "peeling mágico, porque al mismo tiempo que exfolia, también puedes poner cremas por encima".

Tal y como explicó Norma Duval, hay muchos otros doctores o clínicas que confunden a sus pacientes ya que "la contaminación y otros elementos penetran en la piel, y hay que limpiarla. Olvidamos limpiar la piel, y si no lo haces, no puedes poner el producto porque no te hace efecto". El hecho de exfoliar, además, regenera también la célula antes de que los cosméticos o las vitaminas hagan posteriormente su trabajo.

Norma Duval | David Alonso Rincón



Norma profundizó también en sus secretos de belleza, la mayoría naturales. "No me maquillo si no tengo compromisos, pero me pongo sérum por la mañana y luego la crema, y nada más. El maquillaje al final machaca, y solo me maquillo cuando tengo que maquillarme". La actriz reconoció recurrir al bótox un par de veces al año, pero solo como complemento.

Porque lo importante es llevar una rutina diaria, tanto en lo físico como lo psicológico. Norma reconoció haber pasado muy malos tiempos tras la muerte de su hermana, un trágico hecho que, afortunadamente, ha logrado integrar en su vida. "He vuelto al gimnasio por primera vez esta semana –reconoció– desde que murió mi hermana. Me cambió la vida, he tenido ocho años muy duros, con mi madre controlada de salud también. Yo ahora estoy bien, he vuelto a ser yo".

El doctor, por su parte, explicó también otra de sus técnicas revolucionarias para definir el contorno del ojo, eliminar las bolsas e hidratar y tensar el párpado superior. "Utilizo células madre marinas siguiendo diversos estudios realizados en París. Ralentizan la destrucción del telómero y retrasan el envejecimiento. Y también llevan un complejo ácido de microesferas para que llegue a la epidermis más profunda. Se trata de un complejo antioxidante muy potente para luchar contra los efectos del tabaco y la polución", explicó en Es la mañana de Federico.

Otra de las técnicas que han hecho popular al doctor es su manera de hacer el lifting, que él personaliza para cada paciente, después de pasar tiempo con ellos y conocer todos los detalles. "Voy buscando con mis manos el punto de tensión de la cara y voy filtrando gotitas de hialurónico u otro, dependiendo del tipo de cara. Hay que ser escultor, saber dónde pinchar, ver cómo el paciente habla y cómo gesticula. No pinchar como un tonto. Hay que hablar con ella, estar con la paciente, adivinar el detalle", relató.