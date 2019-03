La cirugía estética es noticia esta semana. Y no sólo en medios de belleza... Y es que, si algo tienen en común Pedro Sánchez e Ylenia, son sus gustos por la medicina estética. ¡Ah! Y que ambos necesiten votos para sobrevivir: uno en las urnas, aunque se salte este paso a veces; y la otra, en formato de llamadas y sms dirigidos a sus contrincantes, para salvarse de una expulsión.

Es muy posible que los votantes de Ylenia no sepan quién es Pedro Sánchez; al igual que los votantes de Pedrito podrían desconocer quién diantres es la tal Ylenia esa.

Pues bien: llegados a este punto... la que es actualmente concursante de GH Dúo (y que saltó a la fama gracias a Gandía Shore) tiene más valores humanos que el que se ha "autoproclamado" hace 9 meses presidente de España.

Ylenia ha emprendido un acto de valentía hace unos días reconociendo los retoques estéticos a los que se ha llegado a someter; y ha confesado, además, que le han llegado a "destrozar" su imagen. De los "me tengo que arreglar el labio de morcilla que me he puesto" y los "de lo guapa que era yo y ahora soy un cardo" (citas textuales) aprecio un inteligente ejercicio de autocrítica; muy necesario para todas esos jóvenes (y jóvanas, en "alfabeto progre") que, al igual que la concursante, debido a una profunda baja autoestima, recurren a los retoques estéticos sin ningún criterio ni sentido común. Una actividad que, por si fuera poco, genera (en muchísimos casos) un sentimiento de adicción digno de estudio. Pagar por salir más guapo, aunque esto no siempre sea así, resulta placentero.

Un ejercicio honesto que he echado en falta en el libro autobiográfico de Pedro Sánchez, enfocado a los tratamientos para las marcas de acné, por ejemplo.

Mi querido Pedro: esperábamos de ti un discurso más sincero, en donde nos revelaras, no sólo que cambiaste el colchón de La Moncloa, sino también qué tipo de calzoncillos portas, la talla de los mismos, cómo es tu higiene íntima y con qué gomina te peinas el pelo. ¡Ay, perdón! Lo de la gomina no, que esta es para "fachas". Bueno… en su defecto, podrías haber narrado cuál es el champú anticasta que has compartido con Pablo Iglesias. Porque, si de algo puede presumir este último, es de tener una melena larga, aunque poco saneada, como los presupuestos socialistas y podemitas. Me he quedado con las ganas de conocer si utilizas o no hilo dental, y si te habrán hecho una "rebajilla" (¡claro que sí, guapi!) en el blanqueamiento de tu… dentadura.

Tantas preguntas sin responder, mi Pedro... que tus seguidores exigimos una segunda entrega de tu ‘bio’ enfocada a los cuidados psico-capilares y estéticos.

No sé cómo a María Zambrano (directora de GH Dúo) no se le ha ocurrido todavía la brillante idea de que Pedro Sánchez aterrice, desde su Falcon "by the face", en la casa de Guadalix: para enfrentarse a un intenso ‘vis a vis’ con Ylenia Padilla.

Después de conocer esa extraña unión entre Malú y Rivera… ¡quién sabe si la magia fluye y habemus nueva pareja de político con "cantanta" (porque Ylenia también canta, y no sólo en la ducha)…!

Uno/a podría blanquearse la dentadura; y, el/la otro/a, sus cuentas y la moral. Especulen quién es quién. Y no pierdan el sentido del humor. Ahora que hemos recuperado el sur (gracias al empujón de Vox), no perdamos el norte.