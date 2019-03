Presunta Pornomiseria es un término acuñado ya por varios medios para referirse sobre el último escándalo de Louis Vuitton sobre el que, por supuesto, todas estas revistas de moda que van de feministas progresistas, ecologistas y defensoras de los derechos de los más vulnerables, callan. La marca no levanta cabeza (moralmente), porque al escándalo de Michael Jackson se suma esto. Recordemos que esta semana la marca ha decidido eliminar todo rastro del artista de su colección homenaje, porque el film Leaving Neverland no deja muy bien parado al cantante en relación a la presunta pedófila. (Colección fea de narices, por cierto).

Pues verán, queridos lectores, esto no ha sido todo. La última campaña de la marca de de lujo también trae cola. Sobre un fondo blanco, figura uno de los modelos de bolso de viaje de la firma acompañado de un niño negro, de unos 2 años, quien introduce unos lápices de colores dentro del saco. Esta es una de las fotos que ha lanzado la firma para esta primavera. En realidad se trata de dos modelos, Alieth (de 3 años) y Jack (de 2 años) que posan en diferentes fotografías con diversos complementos de Vuitton. Pero el revuelo nace en las redes sociales al considerar la hipocresía de la marca: según los twitteros, la marca de LVMH muestra la opulencia máxima (con sus productos de alto coste) a través de dos niños que podría "recordar" la pobreza de los países africanos. Un pensamiento que en sí mismo, a mi modo de ver, es racista.

¿Acaso esos niños no tienen los mismos derechos que los modelos de 3 años de raza caucásica? ¿No podría darse la circunstancia de que tales menores fueran hijos o nietos de unos inmigrantes africanos que llegaron hace 20 ó 30 años a Francia? ¿No pueden ser franceses por ser negro? No entiendo. Vamos de modernísimos, y a la primera de cambio juzgamos por el color. ¿Por qué si son negros hay que relacionarlos con países tercermundistas? La polémica debería ir más por el camino de que son menores anunciando productos para adultos (en una de las imágenes figura uno de los dos modelos, posando con un jersey que claramente es de una talla de adulto, ya que le queda enorme).

Una enorme contradicción, como les digo. Por un lado, se le culpa a la ‘maison’ de lujo el hecho de aprovecharse de la estética africana para plasmar la ética de Occidente que vive atrapada en el consumismo más salvaje; por otro lado, sin embargo, atacan esta campaña basándose en la raza de los modelos en cuestión y no en la edad de los mismos.

Ante esta polémica absurda, Louis Vuitton ha decidido permanecer en silencio. Mientras firmas como Gucci muestran la hipersexualización de niñas menores de edad, en esta ocasión esta campaña concreta me parece que no deberían dañar la vulnerabilidad de ningún sector, y deberíamos calmarnos, porque comprendo que el lujo duela y genera envidia. Pero, por favor, no montemos un pollo cada vez que algo nos incomode porque esté al alcance de sólo unos pocos.