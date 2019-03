El conjunto de la reina Letizia, disponible por menos de 100 euros

Don Felipe y doña Letizia continúan con la agenda prevista de su viaje de Estado en Argentina. Este martes, el Rey se reunió con el presidente argentino Mauricio Macri y empresarios del país para después asistir al coloquio 'Buenos Aires, Buenas Ideas'. Por su parte, la Reina se volvió a encontrar con la primera dama Juliana Awada y representantes de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER), una causa en la que ha mostrado gran implicación en los últimos años.

Casualidad o no, ambas quisieron hacerle un guiño a la moda española y se vistieron de Zara para la ocasión. Con sus apariciones, Letizia demuestra que sigue siendo una caja de sorpresas y que su estilo versátil no pasa desapercibido. El martes la vimos lucir un conjunto de dos piezas en tono naranja apto para todos los bolsillos. El look consistía en una camiseta estilo cuerpo asimétrico con cuello redondo y manga larga (49,95 €) y un pantalón de tiro medio y detalle de bajo con aberturas laterales (39,95 €). Ambas piezas están todavía disponibles en la página web de la marca, aunque prometen agotarse ahora que doña Letizia se ha atrevido a lucirlas.

Es habitual que Letizia combine piezas low cost con otras de mayor precio. Es el caso de sus zapatos de salón azules de Nina Ricci y cartera de mano a juego. El detalle del broche con forma de libélula en ámbar y brillantes no pasa desapercibido.

Noche de gala

En la noche del lunes, Macri y su esposa ofrecieron una cena gala con motivo de su visita oficial en la que hubo unos 400 invitados. El evento fue amenizado por una pareja campeona del mundo de baile de tangos que interpretó dos conocidas piezas de este género musical ante la mesa presidida por los reyes, Macri y su esposa. El menú de la cena consistió en una centolla patagónica en crocante de papa, trucha del lago y un suflé de dulce de leche, según informó Efe.

Para la ocasión, la Reina escogió un vestido que ha dado mucho que hablar por lo pronunciado de su escote en V. El vestido azul está firmado por Carolina Herrera New York y lo decoraban bonitas aplicaciones en forma de flores doradas. Una vez más, doña Letizia enseñó y lució orgullosa sus musculados brazos con un diseño sin mangas. A juego, unos zapatos de tacón altos también dorados y un bolso de mano a juego.