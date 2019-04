Maribel Yébenes y su hija Miriam forman un gran equipo desde hace varias décadas y el instituto de belleza que lleva su nombre, sin lugar a dudas, es conocido en toda España. Hace unos meses han abierto en Málaga, aparte de su sede en Madrid. La convocatoria que organizaron fue para presentar lo último que existe en cosmética y que solo tiene su centro, llamado 'El índice de Firmeza'. "Siempre he dicho desde hace muchos años que una arruga no me importa, pero sí la flacidez, porque una arruga bien tratada no envejece, en cambio la flacidez nos da tristeza, y por lo tanto eso hay que cuidarlo muy bien. Con estos cuatro sérums para cada tipo de piel o cada zona el resultado es inmejorable". Así de claro lo explicó.

Muchas clientas quisieron asistir a la presentación, como Genoveva Casanova. "Soy clienta y amiga de Maribel desde hace muchos años y siempre acudo a su centro para tratarme la piel porque los resultados no pueden ser mejores". Al preguntarle como estaba, la mexicana respondió que se sentía muy bien, que su corazón está libre y muy tranquilo, y que sus hijos están muy bien los dos. "Van a cumplir 18 años, aunque eso no va a cambiar nada. En casa se seguirán las mismas reglas, al menos así me educaron a mí. Son buenos estudiantes. Hay veces que les puede costar alguna asignatura un poco más, pero todo dentro de lo normal. Todavía no saben lo que van a estudiar".

Carlos P. Gimeno y Genoveva Casanova

Por su parte, Marta Sánchez también quiso apoyar a su amiga Maribel. "Voy mucho a instituto para tratarme la piel, hay veces que depende de los actos que tenga puedo ir hasta seis veces al mes. Hago el de estimulación muscular, y también muchas sentadillas. Es el mejor ejercicio que hay, dicho por cualquier especialista en entrenamiento". Al preguntarle por su hija, comentó que estaba muy bien, que no es buena estudiante y que está con los problemas lógicos de la adolescencia. "Es una niña muy buena, y a pesar de no sacar las mejores notas, hambre no va a pasar. No da una guerra preocupante. No sé a lo que se dedicará en futuro. Le gusta la música y se le da muy bien el diseño gráfico, y yo le animo a que se dedique a ello, pero ella al menos por ahora dice que le gusta más la moda".

Al preguntarle por la magnífica repercusión que tuvo la letra que compuso para el himno de España, dijo que estaba muy orgullosa. "Me para mucha gente por la calle para mostrarme su agradecimiento. Siempre digo lo mismo, nunca me habían dado las gracias tantas veces por haber hecho una canción como la del himno. Y no entiendo que pueda haber algún partido político que se moleste porque la bandera es de todos". Así lo manifestó. Está encantada con su novio, un empresario llamado Federico. "Estoy feliz, muy tranquila, estoy viviendo uno de mis menores momentos. Sé de verdad lo que quiero y tengo muy claro lo que no. Me han pasado factura muchos errores que nunca más voy a cometer". No descarta volver a casarse. "No he dicho que lo tenga pensado, de momento no me lo han pedido y yo soy muy tradicional, eso lo tiene que hacer él. La relación entre Federico y mi hija no puede ser mejor porque se adoran. Vivimos juntos y de verdad que he tenido mucha suerte". Así de feliz lo reconoció.

Gimeno, Marta Sánchez, Maribel Yébenes y su hija Miriam

Pilar Rubio no quiso perderse la presentación. "Voy a ver a Maribel por lo menos dos veces al mes. Ahora estoy siguiendo un tratamiento con láser para el abdomen después de mi tercer embarazo para que la piel quede tersa. Aparte de mi gimnasia, que es muy buena para el cuerpo, pero sobre todo para mi cabeza". La presentadora, según contó, esta en plenos preparativos de su boda con Sergio Ramos. "Ya no queda nada, estamos muy contentos y con muchas ganas que llegue el día. De momento no tengo nervios, cuando falte una semana seguro que sí". Prefirió no dar detalles de su boda ni del vestido que ha elegido para su enlace. "Es posible que desvele algo más pero de momento no puedo, y tampoco tenemos decidido el viaje de luna de miel. Lo que sí es cierto es que lo haremos solos, sin niños. El mayor es el único que se da cuenta que nos vamos a casar y le hace mucha ilusión, todavía son muy pequeños", declaró.

La actriz Carmen Machi también acudió, al igual que Cari Lapique, o el cantante Juan Peña, entre otros muchos invitados como el presentador Pablo Motos.