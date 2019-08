Carlos Pérez Gimeno

Yeray Hidalgo fue nombrado el pasado Julio Míster Internacional 2019. Es canario, de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 25 años, es monitor deportivo, y Técnico en Superior en desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, aparte de haber opositado para ser bombero y también a suboficial del Ejército del Aire. Todo esto por el momento lo tiene apartado desde que se alzó con el tan ansiado título, y sus objetivos en la actualidad son otros, que no tienen nada que ver para lo que se ha estado preparando. "Al principio de haber ganado el concurso, me costó un tiempo en asimilarlo, porque no me lo creía, lo tomé con tranquilidad, todo el mundo me felicitó, y una vez pasado ese primer momento, me he centrado en mis objetivos, y tengo que llevarlo a cabo, ahora que el verano está terminando. La idea que tengo es trasladarme a vivir a Madrid, este hecho va a dar un giro importante a mi vida, y creo que es lo mejor. Tengo una buena oportunidad, voy a presentarme a castings, y todo lo que sea referente a la moda, cine, interpretación, imagen. Lo quiero compaginar con trabajar como entrenador personal, para sacarme un dinero, que me permita vivir. Me encanta entrenar y en la actualidad, mis dos amores son: Mi familia y el deporte". Así me lo contó minutos antes de dar comienzo la gala de Miss World Spain en Melilla.

Yeray ha hecho una gran amistad con Juan Francisco Palacios, el representante de Málaga en el mismo certamen, que consiguió el tercer puesto. Los dos han estado Marbella y sus alrededores, ya que Juan Fran, así es como le llaman sus amigos, vive en Benahabis y le ha invitado a conocer su tierra. Lo normal es que después de haber sido rivales, surjan buenas amistades. Deleznable me parece lo que está ocurriendo con las representantes de Madrid y de Barcelona, que no merece la pena ni nombrarlas, al hablar mal de la novia de Kiko Matamoros Marta López, y de la organización, que tuvo un comportamiento impecable, y la organización no le dio ningún trato de favor en ningún momento. A todas las aspirantes se les trató como siempre igual de bien. De siempre la envidia y el no saber perder, no llevan a nada nuevo.