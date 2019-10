Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, es una reputada instagramer seguida por miles de fans ansiosos de disfrutar de sus actualizaciones y estilismos.

Y precisamente a colación de esto último, y tal y como publica Patricia Izquierdo en Vanitatis, ha llamado la atención la marca de los modelos de la "primera dama" de VOX.

Tal y como se deduce de las etiquetas de sus propias publicaciones en Instagram, pero sobre todo de su presencia como modelo en la cuenta oficial de la empresa en la misma red social, llama la atención el intercambio constante entre Lidia y la marca Moda Abascal... apellido perteneciente a su marido.

Se trata, efectivamente, de la firma de ropa de Santiago Abascal, propietario de uan tienda de ropa creada por su padre (fallecido hace dos años) décadas atrás, y que continúa operando en Amurrio (Álava).

El Registro Civil, en efecto, informa que la madre de Abascal, Isabel Conde, así como su hermana Iria Abascal son las administradoras de la sociedad civil de Abascal Conde.

En los últimos años Moda Abascal también se ha extendido a internet, teniendo presencia en la red no solo gracias a Lidia, importante instagramer, sino gracias a una tienda virtual.

En 1999 el negocio fue quemado hasta los cimientos por la banda terrorista ETA y desde sus inicios ha sufrido múltiples ataques de los terroristas, así como la vivienda familiar de los Abascal.

Pese a ello, la tienda ha logrado sobrevivir a lo largo de las décadas, siendo un negocio muy conocido y querido en la localidad alavesa.

Lidia Bedman, influencer

Bedman no solo enseña la ropa del negocio familiar de su marido. También lo hace de las más variadas y populares marcas, tanto de moda, estética como tecnología, algo visible en todas las publicaciones. Este mismo verano la influencer "documentó" con detalle las vacaciones con su marido en Irlanda con una serie de espectaculares paisajes.

Además, es adicta al ejercicio y comparte a menudo fotografías y vídeos de sus entrenamientos físicos con los que define ese cuerpo que no duda en mostrar en bikini en otras muchas fotografías.

Gracias a todo ello y a su faceta viajera, el número de seguidores de Lidia Bedman ha aumentado hasta la excelente cantidad de 152.000. "Entreno tres días a la semana con entrenador personal y es lo mejor que he hecho este año, me siento fuerte y, poco a poco, voy notando cambios que me motivan", explicó sobre sus rutinas al margen de la moda.