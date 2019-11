Victoria's Secret cancela su desfile anual definitivamente

Los ángeles de Victoria's Secret se despiden de sus alas para siempre. Los rumores constantes sobre la continuidad de este desfile se han hecho realidad: el director financiero y vicepresidente ejecutivo de L Brands, Stuart Burgdoerfer, fue el encargado de anunciar la cancelación de una de las citas más glamourosas de la moda y que no habrá más shows de la marca de lencería. Un espectáculo retransmitido a nivel mundial cuya audiencia ha ido cayendo poco a poco con el paso de los años. Según Burgdoerfer, la decisión se ha tomado porque creen que "es importante hacer evolucionar el marketing de la marca". Lo adelantó la modelo australiana Shanina Shaik en el The Daily Telegraph este verano: "Desafortunadamente, el desfile de Victoria's Secret no tendrá lugar este año".

La noticia llega en un mal momento para VS. En el tercer trimestre de 2018, el grupo L Brands, al que pertenece Victoria’s Secret, entró en perdidas, tras registrar un resultado negativo de 37,3 millones de euros. El caso es que la facturación de la compañía creció un 6% en el periodo, superando los 2.400 millones de dólares en ventas. Sin embargo, el coste de la producción aumentó un 13,3% y es ahí donde se produjo el desequilibrio. La marca emblema del grupo –Victoria’s Secret– registró un descenso del 0,6% en la facturación. Esto se une a que las ventas en 2017 cayeron ya un 8% y, aunque no se conocen por ahora los datos de la campaña navideña, los primeros indicios hacen pensar que no ha sido buena. A pesar de todo, en los últimos años la facturación de esta firma se encuentra en los 7.000 millones de euros.

Mucha culpa de la cancelación del desfile la tiene también el nuevo feminismo. La actual corriente considera a esta marca como un desfile hecho para el disfrute de los hombres y que no encaja con la idea del body positive. La filosofía body positive potencia la aceptación e integración de todos los cánones de belleza, mientras que las conocidas ángeles tan sólo muestran figuras espectaculares. En detrimento de la marca, empresas como American Eagle’s Aerie y ThirdLove, le están ganando la partida a Victoria’s Secret por ser críticos con esta firma.

El mayor evento de lencería del mundo dio a conocer a supermodelos de la talla de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Tyra Banks, Miranda Kerr o Heidi Klum.