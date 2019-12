Navidades cerdo-veganas

La polémica de moda de la semana viene protagonizada por la joven influencer Anita Matamoros (hija de Kiko y Makoke) por haber aparecido en su Instagram, en Milán, con un abrigo de denim y piel de zorro. Este hecho ha desencadenado un aluvión de críticas y la pérdida de numerosos ‘followers’, algo que llega en un momento delicado después de que se diera a conocer que pronto dejaremos de ver los famosos ‘me gusta’ de los famosos, y también simples mortales, (ya les contaba la semana pasada).

Más allá de la globosfera de la influencer,aquel/lla que sigue a la que influye denota una evidente necesidad psicosociológica de integración en un colectivo (véase colectivo moda). Sentirse tan ofendidos y dejar de seguir a alguien, me recuerda a la clásica rabieta de novios (ex novios, a veces) que se bloquean en el whatsapp, para desbloquearse después y husmear si se "está en línea".

Pero yendo aún más lejos, ¿qué hacemos con los animales? Es decir: hubo un tiempo en el que defendía la peletería, y poco a poco me estoy preguntando hasta qué punto la necesitamos y si acaso no podemos obtener abrigos de piel "ecológica" (que no sintética) que cumplan la misma función: abrigar y seducir. Ya saben que nos vestimos por cuestiones de higiene, protocolo y para desplegar nuestra personalidad en silencio.

Ahora bien: ¿qué hacemos con el abrigo de piel natural que tenemos en casa, bien por herencia familiar o un regalo que se nos ha hecho? ¿Deberíamos quemarlo? Y, por otro lado, los que critican que Anita lleve un zorro, ¿sus cinturones, carteras, bolsos, chaquetas no podrían ser de cuero vacuno? ¿Dónde está el límite? ¿No comen carne?

Otra cosa es que la Rosalía que pose con cuatro abrigazos ostentosos en plena ola de calor quedando ridícula (e hiriendo sensibilidades), ella que va de moderna y progresista, porque "lleva a Camarón en la guantera". Pero, ¿de verdad que Anita se merece este linchamiento? La chaqueta de denim solo tiene el cuello de zorro, y antes de Anita, fue Sofia Suescun y Anabel Pantoja las presumían de la prenda.

Hace años una vez me escribieron que sólo una zorra podía llevar un zorro, a lo que no dudé en contestar que un cerdo también podría comer cerdos. Resulta que ahora existe la dieta cerdo-vegana. No comemos animales, pero al cerdo sí: eso sí, de bellota.