Margarita Robles causa furor con su bomber estilo 'Top Gun'

Margarita Robles fue la sensación de El Programa de Ana Rosa este viernes durante una conexión en directo desde la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). Ana Rosa Quintana mostró su sorpresa cuando apareció en pantalla la ministra de Defensa ataviada con la bomber militar verde que utilizan los pilotos de vuelo. "Pero bueno, Margarita, si la veo ya casi para entrar en combate", dijo la presentadora. Una chaqueta al más puro estilo Tom Cruise en la película Top Gun.

La ministra explicó que se encuentra en San Javier para "transmitir el apoyo y la solidaridad a todos los que están aquí y a la Comunidad de Murcia, que lleva mucho tiempo sufriendo con las inundaciones". Pero a pesar de la seriedad de sus palabras, la indumentaria de Robles generó cierto revuelo y le valió numerosas bromas en Twitter.

Robles ha explicado que va así vestida porque está visitando la Academia del Aire de San Javier, Murcia #AR31E https://t.co/oobVE7UMnr — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 31, 2020

No sabía que la ministra Margarita Robles protagonizaba 'Top Gun II" junto a Tom Cruise

href="https://twitter.com/hashtag/AtresmediaCensura?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AtresmediaCensura pic.twitter.com/juDjbyfa5H — Ramón García Pasero (@PaseroRamon) January 31, 2020

Margarita Robles, se estrena como piloto del Falcón de Pedro Sánchez ? pic.twitter.com/wtjZyzXi6Y — Azote (@Azote58648558) January 31, 2020

Cuando tu madre está ordenando tu armario y se pone tu bomber para ver qué tal le queda.

Margarita Robles#AR #MinistradeDefensa pic.twitter.com/ERPjqsNFPU — El Contestatarium (@Contestatarium) January 31, 2020

Tras la entrevista, Ana Rosa Quintana le dio la palabra al invitado, Juan Carlos Girauta, pero el exdiputado de Ciudadanos no conseguía salir de su asombro: "Estaba todavía bajo los efectos de la indumentaria de la ministra, que me parecía que iba a pilotar un avión ahora. Me preocupa que coja un avión y lo pilote ella vestida de Top Gun", bromeó.

Ésta no es la primera vez que la ministra de Defensa se pone una cazadora de piloto del Ejército del Aire. Hace solo unas semanas, en plenas Navidades, también lució una prensa similar durante su visita al Ala 12 en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). En aquella ocasión, incluso, la estrenó al emplearla durante su bautismo aéreo utilizando uno de los simuladores para el caza F18 Hornet que utilizan los pilotos para entrenarse.