¿Qué haces tú por el planeta?

Esta semana hemos sabido que Jane Fonda solo luce oro extraído éticamente y diamantes sostenibles. No, no es broma.

El caso es que esto, Jane, nos ha impactado. Es verdad que nos impactabas más hace 60 años, cuando no pensabas en diamantes, porque podías cascar una nuez apretando los muslos... pero esa es otra historia. Tu ecologismo, Jane Fonda, nos conmueve.

Así lo piensan también nuestros poetas, que se han apresurado a seguir el ejemplo de esta Greta Thunberg senior... Y claro: a contárnoslo.

JAMÓN IBÉRICO SOSTENIBLE

por Fray Josepho

Yo únicamente como

jamón ibérico,

que es un pernil salado

y cadavérico.

Pero jamón

de cerdos suicidados

por depresión.

O de cerdos que palmen

de hacer gimnasia,

o que dejen la vida

por eutanasia.

(Cerdos o cerdas

nutridos de bellotas,

no de otras mierdas).

Cochinos y cochinas

encantadores,

que cedan sus perniles

de mil amores.

Y como es lógico,

en un entorno ético

megaecológico.

De animales criados

sin valla o cerca,

y en igualdad de género

de puerco y puerca.

Seres sensibles,

soberanos, autónomos

y sostenibles.

Pues las cerdas y cerdos

y los humanos

somos todos y todas

sin duda hermanos.

Y a ambos nos ama

nuestra señora madre:

la Pachamama.

POR DELANTE Y POR DETRÁS

por Monsieur de Sans-Foy

Usté es ecologista de primera.

Yo, fraile, por mi parte, no consumo

vulgares cigarrillos, porque el humo

podría amenazar la ozonosfera.

Me meto unos Cohibas de bandera,

y no por presumir, (que no presumo)

sino porque la atmósfera perfumo

con ecos de laurel y de madera.

¿Qué más archienemigos del ozono

contengo, inmovilizo y arrincono?

Pues uno importantísimo: los pedos.

Acerco la probeta con los dedos

al sieso, me relajo, los expelo...

y luego, los precinto bien con celo.