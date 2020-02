Antonia Dell'Atte: "Amo a España y Cataluña es España"

Antonia Dell’ Atte asistió a la presentación de la colección Primavera – Verano de los diseñadores andaluces Dolfo Briz y Emilio Ayala directores creativos de la firma COCOA. "Una colección inspirada en historias románticas, e interpretada por tejidos vaporosos con estampados florales. Unas creaciones que reafirman, la feminidad de una mujer atrevida y sensual", así lo definieron una vez presentadas sus propuestas, que sin lugar a duda han sido todo un éxito.

Muy atenta estuvo en todo momento la italiana, que para la ocasión lució uno de sus diseños. "Hace poco tiempo que nos conocemos, y hemos hecho una gran amistad, me vistieron para un reportaje, y hoy he venido para estar con ellos". Declaró.

Antonia vive desde hace años en Barcelona, y al preguntarle por todo lo que está pasando en Cataluña con el tema del independentismo, dijo que en este momento las cosas están más tranquilas. "He vivido los momentos mas tensos. Lo que hay que hacer es unir y no destruir, amo a España, y Cataluña es España, no entiendo a quienes la quieren separar, y no se va a independizar nunca, eso es un juego de los políticos". Así de clara fue su respuesta.

Tiene nuevos proyectos de televisión, en concreto el programa, Lazos de sangre dedicado a ella, cuando se trasladó a vivir a Madrid recién casada con Alejandro Lequio. "Mi llegada a España fue muy duro, he perdonado a todo el mundo, aunque eso no significa que esté todo limpio, conmigo se portaron muy mal, refiriéndose a Lequio y Ana Obregón. No soy mujer de conflictos, por eso mismo nunca iría a un reallity, la convivencia en muchas ocasiones crea conflictos, y cundo estuve en MásterChef, tenía a una pesada todo el rato a mi lado, que no sabía cocinar, recordando a Carmen Lomana. Nunca iría a la isla, soy carísima, y Mediaset no tiene dinero para pagarme". Comentó entre risas.

Le encantaría que su hijo Clemente le haga abuela. "Le va muy bien en Miami, trabaja en la cadena de hoteles de Robert de Niro, en la parte de gerencia, es posible que el año próximo se decida a ser padre". De Alex Lequio prefirió no hacer ningún tipo de comentario. "A mí eso no me corresponde, lo único que digo es que hay que hacer una sola cosa, y es rezar".

Antonia siempre ha sido muy discreta con su vida personal, y nunca le ha gustado airear sus amores. "Estoy enamorada de la vida, y si alguna vez me he equivocado, siempre he procurado apartar mi vida pública de la privada".