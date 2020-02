De coronas y virus, pelucas y mascarillas

Lo de asuntos de Corona es tan ambiguo como desafortunado. Ya en los desfiles de Milán la mascarilla es tendencia. La estampa de un Giorgio Armani "vetando" la entrada al desfile habla por sí sola. El mundo está alarmado y la estética pasa a un segundo plano. Mientras tanto, en España vivimos con el miedo a esta pandemia, y pocos se salvan de estar pendientes de las noticias sobre cualquier caso.

El otro día la asistente de Agatha Ruiz de la Prada colgaba un storie con una mascarilla, y yo me preguntaba (y le preguntaba) que porqué no agathizar las mascarillas: ya que la firma lo mismo agathiza unos azulejos que una escoba para barrer (tal cual les cuento). En ello reside la genialidad de Agatha y por supuesto su equipo. Amén de que está ahora más guapa que nunca. Y es que Louis Vuitton y Fendi han hecho ya algo parecido. ¡Y lo han presentado con desfile incluido! También mi querido Eduardo Navarrete (Maestros de la Costura TVE) ya ha sacado la suyas: mascarillas decoradas con emblemas de su firma. La moda mira a las pandemias. Y nosotras las consumimos o nos infectamos. Frivolidades e ironías aparte.

Twitter se llenaba el otro día de un sinfín de memes: entre otros, destacaba en especial el símil que se hacía de la "representación visual" (por decirlo de alguna manera) del virus y los bolsos de Desigual. La autora del genial meme es @ABCdarias y lo ha bautizado como "coronavirtué- desigualité"; que en verdad suena a algo así como "todo para el pueblo pero sin el pueblo" o "todos contra el corona pero con corona y mascarilla Fendi" (que será cara de coj… cojines).

Esto lo coge Desigual y te hace una colección.

Coronaviruté! Desigualité! pic.twitter.com/gHy4F2PJ6s — ABCdaria (@ABCdarias) February 25, 2020

Hubo un tiempo en el que la marca Desigual anuncios pinchaba preservativos en sus spot de tv, y nadie decía nada (¿se acuerdan?). Aquello se debía a que la modelo se veía muy mona con el cojín debajo de su colorido vestido (de Desigual, obvio), como si estuviera embarazada (o quizás, después de haber comido una fabada). Y es que mientra la Corona y el Virus van sembrando la capacidad de reducir la población, Desigual pinchando preservativos quería el efecto contrario. O en verdad llamar la atención.

Ironía aparte. Insisto. No podemos tomarnos sino con humor el miedo social, virtual y mediático que se está sembrando. Lo de las máscaras ya nos ha dejado claro que sirve de poco. Pero no importa: la moda debe hacer de termómetro que mide lo que ocurre en las calles, para plasmarlo en tejido aspiracionales (aspiramos a pagar mucho por una máscara cool). Es casi mejor esta tendencia que el ver saltar a una tal Yiya del Helicóptero en Honduras en Supervivientes, quitarse una peluca de pelo afro teñida de rubio, y métersela (la peluca) debajo del chaleco. Está claro que si no es por un lado, la locura viene por otra: vivimos anestesiados, señores.