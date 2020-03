Belleza falsa: las fotos que las famosas no quieren que veas

Más de mil millones de personas utilizan Instagram en todo el mundo, una de las redes sociales más populares y que ha impulsado la figura del influencer o instagramer. Cientos de mujeres y hombres muestran cada día una imagen de vida y físico perfecta, una visión distorsionada de la realidad que sirve de peligroso ejemplo para millones de personas, sobre todo para jóvenes. Pero ya se sabe que no hay que creerse todo lo que se ve en internet.

Es muy común retocar las fotos para compartirlas: filtros, jugar con las luces y el contraste, utilizar Photoshop o apps para afilar facciones y adelgazar el cuerpo están a la orden del día. Pero todavía hay quienes buscan alcanzar la perfección, aunque no sea real, por un puñado de likes. Las influencers y celebridades están en el punto de mira, ya que parecen estar empeñadas en mostrar una belleza que no existe por la exposición a la que se ven sometidas cada día.

Poner en la diana este tipo de prácticas es lo que buscan cuentas de Instagram como Belleza Falsa, dedicada a destapar a las famosas y mostrar cómo son en realidad para, según su autora, "abrir los ojos a aquella gente que cree que todo lo que ve en las redes sociales es real". El perfil ya alcanza más de 15.500 seguidores desde que fue creado a finales de enero de 2020 y promete ir a más. Este medio se puso en contacto con la persona detrás de esta cuenta de Instagram, que prefiere mantener el anonimato, para conocer el motivo que le llevó a crear el perfil. "Me parecía enfermiza la falsedad que veía por las redes sociales. Sólo veía influencers o gente feliz, con vidas perfectas, cuerpos perfectos, cara perfecta... En fin, ¡vidas de ensueño!", asegura.

"Nunca le he dado importancia a las redes sociales y no me afectan, pero hay gente de mi entorno a la que sí, y de manera negativa. Todo el mundo se cree lo que ve por Instagram sin pensar dos veces que las redes sociales no son la realidad y que no todo es lo que parece. Decidí crear esta cuenta para mostrar un poco de la realidad de las redes sociales", confiesa a CHIC. Un alegato para que sus seguidores se sientan mejor consigo mismos. Para ello, la autora compara fotografías del antes y después de numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión, música, prensa rosa o redes sociales. "Quiero demostrar que siendo nosotros mismos, sin filtros, maquillaje, cirugías y demás, sí somos bellos, sí somos preciosos siendo únicos y auténticos", expone en uno de sus posts.

Al ser preguntada si ha recibido mensajes de famosas a las que ha etiquetado, confirma que sí. "Básicamente se sentían ofendidas por haber subido sus fotos. Y bueno, más de alguna me ha faltado el respeto con unas palabras. Pero no voy a mencionar sus nombres, porque al fin y al cabo son conversaciones privadas". Aunque por otro lado, también hay influencers que han sido muy respetuosas con ella, así que, promete seguir dando guerra mucho tiempo.