¡Hola a todos! Algunos me preguntáis por qué no he manifestado mi opinión sobre la situación actual en las redes, así que os cuento un poco. El cambio radical de rutina, que todos estamos viviendo, ha hecho que no pudiera mantener el perfil activo como de costumbre, ya que he preferido mantenerme informada, comprender la situación, evaluar las prioridades, sin distracciones, más allá de mis metas personales. Creo que es más importante que enseñar cómo me maquillo que ya habrá tiempo...¿no creéis? Actualmente, tenemos a nuestra disposición herramientas de comunicación que nos permiten estar conectados personal y profesionalmente, y la verdad que es una suerte. Hasta ahora no me he sentido lo suficientemente cómoda como para poder subir ningún contenido, ni contar a qué dedico mi tiempo durante estos días de confinamiento, y creedme que me hubiera encantado hacerlo. La situación es tan seria, que he decidido priorizar por lo que desde mi opinión es más importante. Durante la cuarta semana del "Estado de Alarma" (aunque preferí aislarme antes, por lo que ya se preveía) puedo decir que he superado esta fase, me siento más relajada y comprendiendo la situación, casi inevitable. Estoy disgustada con la gestión de la crisis sanitaria y económica, y preocupada por el futuro que nos depara, de ahí mi desconexión. En estos momentos, y con cautela, ya me siento capaz de trasladaros todo mi apoyo y ánimos, saldremos adelante con más fuerza que nunca. Un abrazo fuerte a todas y a todos!

