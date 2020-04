Mantén tu línea durante la cuarentena con Farmacia Morlán

La situación actual, inesperada para todos y dura psicológicamente para la mayoría, supone también un reto en muchos sentidos. Aprender a trabajar desde casa, adaptarse a las medidas decretadas, acostumbrarse a no salir a la calle, controlar nuestros horarios y lidiar con los roces y dificultades que pueden surgir de una convivencia intensa o, por el contrario, de la soledad. También supone un reto y un desafío seguir cuidando nuestro cuerpo y nuestra mente. Aunque el mundo parezca parado en muchos sentidos, el tiempo sigue en realidad corriendo y debemos cuidarnos para que ese tiempo no haga estragos en nuestra salud, ya sea física o mental.

Una de las cosas más importantes, sea cual sea nuestra situación laboral o personal, es mantener una rutina. No tiene por qué ser igual a la que teníamos antes del período de cuarentena pero es fundamental que nuestro cuerpo se acostumbre a ciertos ritmos, a ser posible que concuerden con las horas de luz. Descansar bien y un mínimo de siete u ocho horas también nos ayudará a estar en buena forma y de mejor humor para asumir la jornada. Y evidentemente, otro aspecto al que prestar especial atención es la alimentación. Una dieta adecuada y adaptada al encierro es necesaria para que cuando termine no nos llevemos sorpresas desagradables. Mantener un horario de comidas pautado, comer fruta y verduras (para no saturar los supermercados comprando frescos podemos comprar mucho de golpe y congelar), e hidratarnos en condicidiones son algunos de los consejos que debemos seguir si queremos estar sanos y sanas y mantener nuestra línea.

Esto no siempre es fácil ya en una situación normal, aún menos en situación de confinamiento. Por suerte, las farmacias continúan abiertas, y podemos echar mano de sus servicios para realizar estas indicaciones. Por ejemplo en Farmacia Morlán encontraremos suplementos alimenticios que nos dan un extra de energía, vitaminas para consumir y suplir la falta de vitamina D -ya que apenas estamos al sol-, barritas energéticas para saciarnos en nuestra habitación-oficina desde la que ejercemos el teletrabajo, etc.

Además, hacer ejercicio no siempre es fácil en un espacio cerrado, por eso podemos recurrir a productos dietéticos que venden en la farmacia y que nos ayudan a mantener la línea. Puedes encontrarlos aquí. La gama de productos y de posibilidades es muy amplia, por eso siempre lo óptimo es consultar con las personas especializadas que nos atenderán en la farmacia. Por supuesto, siempre que se pueda es recomendable complementar el consumo de estos alimentos especiales con algo de ejercicio. Podemos seguir tutoriales en YouTube, inventarnos series de ejercicios, caminar por la casa o realizar yoga en nuestro salón. Cada persona es distinta y necesitará cosas diferentes para mantener la línea durante esta cuarentena. Pero todas las personas tienen algo en común, y es que su salud mental será mejor cuanto más cuiden su salud física y su línea. Eso ayudará a superar estos días y puede generarnos hábitos saludables que podremos continuar realizando cuando todo esto termine.