Maribel Yébenes: "Este Gobierno no está preparado para arreglar la situación"

Maribel Yébenes es, sin lugar a dudas, una de las personas que más sabe de belleza en nuestro país. A su instituto de belleza y medicina estética acuden personajes destacados de todos los ámbitos, y todo gracias al esfuerzo y dedicación que desde décadas viene desarrollando junto a su hija Miriam. Las dos forman un tándem perfecto.

Como es lógico, por la situación tan terrible por la que se está viviendo a nivel mundial, la preocupación es muy seria. "Estamos muy preocupados con los centros, tanto el de Madrid como el de Málaga. Cuando se puedan a volver a abrir, nuestro trabajo no se puede hacer a dos metros de distancia, es imposible".

El periodista Carlos P. Gimeno con Marta Sánchez, Maribel y su hija Miriam. | Archivo

A Maribel Yébenes este gobierno no le inspira ninguna confianza. "Esta gente no está preparada para arreglar esta situación. Estamos viviendo un momento de miedo tremendo, no valoran al Rey, tienen mucho odio y eso no es bueno. Las televisiones están totalmente manipuladas, no se pueden ver los informativos, tan solo series y películas. Menos mal que hay personas como Federico Jiménez Losantos, entre otros, que dicen la verdad de la situación. Lo que estamos viviendo es un infierno, todos hemos perdido gente, he sentido mucho la muerte de Alfonso Cortina", dijo con dolor.

"Alfonso era una gran persona, tanto él como su mujer Miriam Lapique, de una discreción impecable, con unas relaciones a nivel internacional impresionantes, y jamás han hablado de ello. Tengo una enorme amistad con Cari y me ha dicho que la familia está destrozada, y su hermana más. Afortunadamente mi familia estamos todos bien, mi marido y yo en Madrid. A mi hija Miriam y su marido y los pequeños les pilló en Marbella, y ahí se han quedado ".

"Ahora estamos pendiente del ERTE, y ver como se soluciona esta terrible situación", contó.