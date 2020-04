La gran preocupación de Teria Yabar

Teria Yabar, como es lógico, no puede estar más preocupada por su futuro profesional. La diseñadora, según me confesó durante la conversación telefónica que mantuvimos, nunca en la vida se ha sentido tan impotente y tan mal.

"La situación es terrible, las ventas han caído un 80%, todo cerrado, no sé por dónde salir. Aparte estoy muy preocupada por mi equipo, sin saber las prestaciones del ERTE, habrá que esperar a ver qué ocurre en mayo. La gente no va a comparar ropa cuando se pueda salir. Mi equipo confía mucho en mí, porque siempre he salido de otras crisis y situaciones difíciles, pero esta me supera, me veo incapaz y lloro mucho por el presente y por el futuro. Esto es una catástrofe, y más para los que han perdido a seres queridos. Te repito que la impotencia es tremenda y lo más grave es que no se puede hacer nada".

Teria Yabar es una mujer emprendedora y su trabajo le llena mucho, es incansable. Vive, como se suele decir, en un avión, y siempre está volcada en una profesión de la que dice sentirse enamorada. "Nuestro gremio está totalmente tocado no va a haber trabajo porque la gente no va a comprar ropa. No puede salir nada bueno de esto. En la televisión solo se refleja la bondad de la gente, pero hay mucha agresividad detrás de todo esto. La gente va a la compra y se indigna por la subida de los alimentos. Va a haber un dinero artificial, porque los créditos hay que devolverlos dentro de un año, y va a ser mucho peor. No se ve salida alguna a esta terrible situación". Con esa desolación lo explicó.