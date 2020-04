La hija de Enrique Urquijo (Los Secretos) que diseña ropa para Rosalía

Los años de "la movida madrileña", primeros de la década de los 80, fueron fructíferos en cuanto movimiento musical, que se extendió a la moda, la pintura y otros eventos culturales para la juventud. Los Secretos fueron uno de los puntales de aquellos grupos pop, cuyas baladas tenían como autor preferente a quien era asimismo su vocalista y líder: Enrique Urquijo. Cayó, como otros más de sus colegas, en el pozo de la droga, que consumía a menudo. Se dejó la vida tempranamente, hace veinte años, cuando sólo contaba treinta y nueve, en una madrugada, la del 17 de noviembre de 1999, en el portal de una casa del madrileño barrio de Chamberí, por cuyos lares había acudido como tantas otras veces a comprar su habitual dosis de heroína.

Enrique Urquijo tenía una hija, María, fruto de la relación con una de sus muchas novias. A la pequeña le había dedicado una hermosa balada, del mejor repertorio de Los Secretos: "Agárrate a mí, María". La quería muchísimo. Tenía cinco años la niña, y los recuerdos sobre su padre son vagos: se pierden en la bruma del tiempo, aunque insista que no lo haya olvidado. Ahora, María diseña ropa juvenil. Su mejor cliente, o al menos la más conocida, es Rosalía, la internacional cantante.

Enrique Urquijo, a su popularidad unía un físico atractivo y un carácter afable; había tenido muchas admiradoras, algunas de las cuáles formaron parte de su biografía sentimental. Una de ellas, Almudena Navarro, estuvo a punto de convertirse en su mujer, mas no llegaron a legalizar su convivencia. Lo que sí tuvieron, consecuencia de su apasionado amor, fue una hija, la tal María, que vino al mundo el 9 de agosto de 1994. Lamentablememnte, aunque Almudena y Enrique se querían mucho, optaron por separarse: sus caracteres eran opuestos. Añádase a ello que Almudena era muy celosa y sus motivos tenía, pues Enrique la engañaba con frecuencia. Además, tenía que aguantar sus adicciones al alcohol y a las drogas.

Cuando María contaba apenas año y medio su padre le dedicó esa canción emblemática, que sería el último éxito del que pudo disfrutar Enrique con su grupo Los Secretos: "Estoy metido en un lío / y no sé cómo salir. / Me buscan unos amigos, por algo / que no cumplí. / Te juré que había cambiado / y otra vez te mentí. / Estoy como antes colgado, / y por eso vine a tí. / Agárrate fuerte, María. / Agárrate fuerte a mí… / que tengo miedo / y no tengo adónde ir..."

No sólo fue esa la única balada que le inspiró su hija: también le dedicó otra, aunque mucho menos conocida, "Pero a tu lado". María pasaba muchos ratos junto a su padre. Él "se había echado" otra novia, Pía Minchot, con la que convivía ya hacía tres años. Era dieciséis menor que él. El mismo día de su muerte, Enrique Urquijo le había dejado una carta pidiéndole matrimonio. ¿Por qué utilizó ese medio? ¿Acaso el músico y cantante presagiaba su inmediata muerte?

Han pasado, decíamos, dos décadas de la desaparición de Enrique Urquijo. María siempre ha conservado el cariño de su familia paterna, sobre todo de su tío Álvaro, que heredó el liderazgo de Los Secretos. Podía haberse dedicado a cantar, pues posee bonita voz, más hace siete años, al cumplir la mayoría de edad, optó por convertirse en diseñadora de ropa, que firma con tres iniciales MUN. Pertenecen a las de su nombre y apellidos: María Urquijo Navarro. Y a efectos administrativos y comerciales es María Símun. O sea, apellido con el logo ya comentado, al que le agregó un sí. En los inicios de su negocio no quiso nunca mencionar su parentesco con Enrique Urquijo, su padre, ni recurrir a ninguna treta publicitaria que la asociara con Los Secretos. Ella colabora en la creación de ropa para su buena amiga Rosalía. Y desde 2016 es una de sus diseñadoras personales. Cuando la artista catalana acudió a su primera gala de los Grammy Latinos lució un vistoso modelo plateado con la firma de María.

Muy creativa, original, María Símun presenta colecciones unisex, donde refleja un espíritu artístico lleno de colorido, con el que fascina a su juvenil clientela. Muy guapa, tiene unos bonitos ojos. Contemplándola, creemos adivinar en ellos un punto de tristeza, acaso relacionada con el permanente recuerdo que tiene de su desaparecido pero inolvidable padre.