Adolfo Briz y Emilio Ayala son los directores creativos de ropa Cocoa. El éxito que han conseguido con sus creaciones es indiscutible gracias al tesón y el gran trabajo que vienen realizando desde hace muchos años.

Andaluces y afincados en Madrid no paran de viajar para sacar su negocio adelante, aunque de momento, y como debe ser, no pisan la calle nada más que para pasear a Oto, su perro. "Intentamos tener una rutina, durante la mañana nos dedicamos a solucionar papeles y buscamos soluciones para cuando llegue la apertura. Estamos localizando máquinas de ozono, que no es nada fácil. Seguramente la traerán de USA para el taller y las oficinas, y también mascarillas y guantes para el personal. Lo importante es la salud. Todo esto por iniciativa propia, porque nadie nos está dando ninguna información. Estamos investigando lo que están haciendo otros países en las tiendas de ropa. También hablamos con nuestros clientes y les damos soluciones respecto a las facturas pendientes. Ahora también dedicamos mucho tiempo al diseño para la colección del verano del 2021, tenemos más de 300 diseños y tendremos que hacer una criba. Por la tarde a pasear por casa, que afortunadamente es grande, y volvemos a pasear al perro y ver muchos programas en el ordenador de moda, que es lo nuestro". Así es su día a día.

Adolfo y Emilio se quejan como la mayoría porque los ERTES no están funcionando. "Nosotros estamos adelantando dinero a nuestros empleados porque las ayudas no han llegado. En el gobierno hay mucha desorganización y no hay información. En el sector de la moda, desgraciadamente, muchos se van a hundir por falta de ayudas. El panorama es desolador, aunque no hay que perder la esperanza, hay que esperar a que llegue la normalidad y creemos que, hasta el verano, no será posible. Nuestra tienda online está funcionando bien, lo que de momento está parado es la colección de fiesta al no haber vida social. Nosotros no somos partidarios de adelantar las rebajas, todo lo contrario, hay una gran polémica sobre esto y que cada uno haga lo que quiera. En el mundo de la moda todavía no se ha escuchado pedir una subvención y el PIB, es el mismo que el de la cultura, el 3%. Y lo único que hemos pedido es que se nos permita trabajar.

Los empresarios dicen que no quieren ayudas. "y eso que no llegamos a final de mes la mayoría de las veces. Muchas empresas de moda están con el agua al cuello, y otras en quiebra, hay mucho autónomo y pequeño comercio. No tenemos un ministerio como lo tienen en Cultura, ese es nuestro malestar. Hay 3 o 4 millones de autónomos arruinados y casi un millón se dedican al mundo de la moda, y aquí nadie les está haciendo caso. Lo único que pedimos, es que se nos ofrezcan unas directrices y que se nos faciliten trabajar".