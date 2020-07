Ideas de regalos de cumpleaños originales

Hacer regalos puede llegar a ser un quebradero de cabeza para mucha gente. Si conocemos muy bien a la persona, queremos sorprenderla para que sea un momento inolvidable; y si no es alguien de tanta confianza, tenemos miedo de fallar al elegir el regalo. En cualquiera de los casos, el objetivo es siempre hacer un regalo que sea original y útil, algo que no es fácil de encontrar por muchas tiendas que nos recorramos.

Por suerte, cada vez es más sencillo comprar por Internet, donde se multiplican las posibilidades. Algo que seguro no fallará es hacer un regalo personalizado para esa persona. Un álbum, un objeto con una foto especial o incluso una mascarilla personalizada son algunas de las ideas que podemos sacar de sitios como Hofmann.

Los regalos en el confinamiento

Durante los meses de confinamiento, en los que no se podía salir de casa, todo el mundo ha tenido que ideárselas para establecer nuevas rutinas, adaptarse u ocupar su tiempo. Manualidades, repostería, lectura, videollamadas... entre la diversidad de posibles hobbies y ocupaciones, hay quien se dedicó a hacer más fotos que nunca. Sin duda ha sido una temporada que, a pesar de todo lo malo, a muchas personas les ha dado algunos buenos momentos en familia, que han quedado inmortalizados.

Un buen regalo para un ser cercano puede ser un álbum personalizado con fotografías de esta temporada, que será un recuerdo inolvidable de los mejores momentos de un mal momento. Además, podemos incluir todas las imágenes de los primeros días de lo que algunas personas llaman la "nueva normalidad". Si no tenemos un cumpleaños cerca, podemos ir pensando en los regalos de Navidad y Reyes que tantas prisas nos traen siempre en el último momento.

Si queremos algo que se pueda usar y no solo observar, otra posibilidad es regalar un objeto personalizado. Podemos utilizar una foto o una ilustración. Incluso podemos emplear un dibujo de nuestros/as hijos/as para plasmarlo en un cojín, una taza o una lámina para decorar la pared. Una lámina o un lienzo son buenas opciones si no queremos recurrir a la clásica fotografía con marco. No solo será un regalo original sino que además es más ligero y difícil de romper, ya que no contiene cristal.

Mascarillas personalizadas en la nueva normalidad

Una idea de lo más innovadora, y sin duda útil, es regalar una mascarilla personalizada. Al igual que ocurre con otros objetos, las mascarillas se pueden personalizar con imágenes, dibujos, ilustraciones o cualquier idea que se nos ocurra. En estos momentos es fundamental cumplir las normas de seguridad y protegernos con mascarillas, así que ¿por qué no usar una que sea bonita y personal?

Además, las mascarillas de tela son mejores para el medioambiente, ya que se pueden lavar y reutilizar, siempre siguiendo las instrucciones. Hoy en día ya se están encontrando muchas mascarillas desechables en los fondos marinos y otros lugares naturales, así que este regalo puede ayudar a mejorar esta situación. En páginas como la de Hofmann ofrecen este servicio de impresión.

Manualidades como regalo de cumpleaños

En esta línea, otra idea es hacer un regalo manual, algo que siempre hace mucha ilusión a quien lo recibe. Para ello debemos recurrir a nuestra imaginación y paciencia, y obtendremos resultados sorprendentes. Un calendario con fotos y frases personales, una bufanda o un top de ganchillo, un llavero o amuleto hecho a mano, un collage con fotos de viajes, un vaso decorado con rotuladores especiales o unas velas caseras son algunos de los regalos que podemos hacer este año.

Este verano, experiencias por España

Otra idea que está cada vez más en alza es la de regalar experiencias. Para llevar esto a cabo, podemos organizarlos nosotros/as o recurrir a alguna empresa o alguna tienda. En algunos establecimientos venden "packs" que ya incluyen una lista de opciones, por lo que solo es necesario reservar la que queramos. Así, podremos ofrecer desde una cena o una cata de vinos hasta una noche en una casa rural o experiencias más extremas como parapente o puenting. Si reservamos una de estas opciones debemos de tener en cuenta la situación sanitaria que haya en ese momento en el lugar al que vayamos.

Y si vamos realmente justos de tiempo, un recurso fácil siempre es regalar unos "vales caseros" transferibles por cosas que podamos hacer u ofrecer. Dar abrazos, limpiar los platos, dar un masaje o contar una historia pueden ser alguna de las cosas que incluyamos en nuestros vales hechos a mano. En este caso solo necesitamos papel, boli, imaginación y la motivación para cumplir todo lo que escribamos en ese regalo.

En resumen, el comercio online nos ofrece un gran abanico de posibilidades para hacer regalos personalizados, originales y, por lo tanto, únicos que podemos reservar y comprar desde casa. Y es que los detalles que más ilusión hacen son aquellos que evocan algún recuerdo y que están pensados personalmente para la persona que los va a recibir.