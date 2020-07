Pseudo Naturalidad y almas lavadas

La industria del maquillaje atraviesa su momento más duro. Las famosas quieren prescindir de ello, y presumen de optar por la "belleza natural". Ironía aparte. Al igual que Alicia Keys, Britney Spears ha decidido abrazar la sencillez, después de años de excesos (décadas), y ha empezado a valorar el tiempo, la piel y la ‘cara-lavada’. Pero antes de la cara, no vendría de más un lavado de alma y espíritu.

Este fenómeno estético (nada novedoso) es tan ambiguo como el programa de Podemos. Esa ‘cara lavada’ se empieza a completar con algo de maquillaje. Por lo que es utopía pura y dura (romántica también). Y es que, detrás de ese efecto-cara-lavada, hay máscaras de pestañas, corrector de imperfecciones, puede que hasta algún que otro filtro de Instagram, brillo nude en labios, y demás mentiras. Lo de ser guapa por naturaleza "mola", pero lo de venderlo como una Verdad absoluta "mola" más: ¡Dios me hizo guapa y no necesito maquillaje! Es una manera de maquillar la frivolidad, y nunca mejor dicho.

Y si no, que se lo cuenten a la cantante americana, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Algo difícil de afirmar, pues su historial está plagado de polémicas de diversa índole. Retomando el tema que trato, la adolescente-colegiala que saltó a la fama por el famoso videoclip en el Instituto en modo teenager-Lolita, ha debido de hacer un cálculo de las horas que ha pasado sentada en una silla de maquillaje, y ha cuantificado muchas horas perdidas. Por eso, ha subido recientemente una foto a su perfil de Instagram contando que se había predispuesto a abrazar la naturalidad. La pseudo-naturalidad, que ella misma se "carga" en su discurso que leerán a continuación:

"¿Quién lo iba a pensar? Después de todo este tiempo en mi vida estoy aprendiendo que no maquillarse es simplemente lo mejor... quiero decir... un poco de maquillaje es divertido pero después de pasar horas y horas en sillas donde me maquillaban y peinaban para parecer perfecta creo que el look natural es lo mejor... Te hace parecer muuuuucho más joven y mucho mejor PD: Sí, ya sé que llevo rímel en estas fotos!!!!" publicaba.

Acusaciones contra Khloe Kardashian | Instagram

Con ese ‘muuuuuuucho más joven’ y ‘mucho mejor’, entre emoticonos que añadiría yo (el de llorar-de-la-risa y el de ceja-arriba-ceja-abajo de ironía y falta de credibilidad), me despido por hoy, tras una semana llena de micro-polémicas protagonizadas, ¡cómo no!, por la familia Kendall-Kardashian. ¿La causa? Khloé (la pequeña del clan) es acusada de poner (presuntamente) a la venta las muchas prendas que le regalan y de las que se debe de aburrir (o que no le gustan, directamente). Podría marcarse un Lomana y donar la recaudación a alguna causa social necesaria. Pero la avaricia de estas señoritas de labios a punto de reventar de tanto ácido hialurónico infiltrado no conoce límites. Y es que el buen gusto parte de una mirada inteligente hacia el mundo: pero ello precisa de un mínimo de cultural general y un máximo de vida espiritual. El teorema de la mona sigue en boga, y la nobleza no entiende ni de cirugías ni de lujos materializados en textiles.