La almeriense Ana García Segundo es la nueva Miss Mundo España 2020. Tiene 23 años y 1,80 de altura. La elección se celebró en Oropesa del Mar, en el complejo de Marina D’Or. La representante de Valladolid, Elena Cestero, fue elegida Primera Dama de Honor, mientas que la segunda plaza recayó en Sabela Álvarez, representante de Barcelona. María del Mar Aguilera, Miss World Spain 2019, fue la encargada de entregarle la corona a la ganadora. Como miembros del jurado estuvieron Mireia Lalaguna, la única española que en año 2015 se alzó con el título Miss Mundo, y también Alejandro Nieto, Míster International Spain 2015, y Sergio Ayala Míster Model Internacional 2019.

Ana, nada más alzarse con el título, no se lo podía creer. "Tenía ilusión, pero no me lo esperaba, sobre todo al principio, ya en la gala, al ver que no me iban eliminando ya tuve mas esperanzas. Durante la semana hubo compañeras que me dijeron que era una de las favoritas, pero tampoco hice mucho caso. Me he llevado muy bien con todas, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Para mi todo esto es nuevo, nunca he hecho nada de moda, estoy estudiando Derecho y cuando me propusieron presentarme al certamen dije que no. Después ya me fueron convenciendo y se lo dije a mi hermana, y después a mi familia, y todos me animaron mucho. De hecho, han venido casi todos, menos mi hermana melliza y un hermano que vive en Irlanda, pero mis padres y otros hermanos si, y muchos amigos también", confesó.

Ana García Segundo | Archivo

La recién estrenada Miss, al preguntarle cómo se describiría, dijo con claridad: "Soy sencilla y natural, aunque a veces un poco desastre, patosa espontánea, y muy cariñosa". Así lo dijo entre risas.

A lo largo de la entrevista comentó no tener novio,al haber terminado la relación hacia poco tiempo. Como anécdota comentó que le habían confundido con Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, y ella si siquiera sabía quien era el torero. Las dos estudiamos Derecho y elle fue Miss Almería, de ahí la confusión".

Le gusta la moda, y después del certamen ha descubierto que también le gusta desfilar. "También me gusta la fotografía, lo que tengo muy claro es que voy a terminar mi carrera, y si pudiera compaginar todo sería estupendo. Pienso que tengo la cabeza bien amueblada, llevo viviendo sola desde que tengo 18 años".