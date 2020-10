Rosa, Rosa, e Irene

El rosa corre peligro de extinción. Al igual que valores como la tradición, la familia, la religión y la femineidad, el rosa es el penúltimo concepto (en este caso, no color) a destruir por los ‘ismos’ y los ‘extremos’.

Todo ese revuelo se debe a que Irene Montero aseguraba esta semana que el color rosa “oprime y reprime a las niñas”. Como si no hubiera debates más serios y necesarios que tratar. Ahora que se acercan las navidades, la intentona de Irene es, no sólo formar parte de los partidos y desgobiernos que contribuyen a arruinar el país asfixiando sectores como la hostelería; ahora Irene tiene por objeto que en la compra de regalos navideños se castiguen todos aquellos, cuyo packaging sea de color rosa y “recomendado” para niñas.

Sexismo, navidades, juguetes, infancia… todo esto ligado en un mismo párrafo parece ser la solución al Machismo, cuando verdaderamente esto último la única forma de paliarla es desde la educación y los valores, al margen de conceptos superficiales como los colores.

Lo que Irene no debe de tener muy claro es que históricamente el color rosa fue un color que se asociaba al rojo, este último como símbolo del lujo y la opulencia en la Europa del s. XVIII. El rosa de esta manera decoraba los zapatos y otros complementos de la aristocracia, siendo portados tales objetos por hombres.

Sorprende que todo esto llegue en un momento en el que Hillary Clinton posa con un traje rosa para “pedir el voto femenino”, en colaboración con la marca Argent y la organización sin ánimo de lucro Supermajority.

Cual paradoja despedimos octubre, un mes asociado a la lucha contra el cáncer de mama y ligado al color rosa, empezando desde los lazos hasta todo tipo de campañas de concienciación y recaudación para la investigación. Partiendo del ejemplo del agua Solán de Cabras que tiene su botella rosa o Estee Lauder que ha lanzado la edición limitada de ‘Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex’ cuyos beneficios íntegros se destinan a la investigación sobre el cáncer. Vamos: que la industria mira al rosa y lo asocia a la mujer y un tema tan relevante como este, pero los juguetes para niñas no pueden ser de color rosa.

Con todo esto y más, no por menos rosas y más azules vamos a erradicar la violencia, la injusticia y la maldad. La Señora Montero vive en una burbuja, y debe de ser en su mansión de Galapagar no se entera de lo que pasa realmente en el mundo. Al menos hoy, que se celebra Halloween, Irene no necesita disfraz.