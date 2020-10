Soraya Arnelas lanza Chochete, su polémica marca de ropa

La cantante Soraya Arnelas se ha lanzado al mundo de la moda. Anuncia una línea de ropa llamada Chochete que ha ideado junto a su marido, Miguel Ángel Herrera.

Soraya asegura que el particular nombre, Chochete by Manuela de Gracia (su hija), no tiene implicación sexual alguna sino que es una palabra que utiliza la niña para saludar, "una palabra cariñosa muy extremeña, muy andaluza".

Naturalmente, tanto Soraya como su marido son conscientes de las reacciones encontradas que iba a provocar Chochete, pero es algo que a ella le "entusiasma".

"A mucha gente les encanta el nombre, a otros no tanto... Sabíamos que esto iba a pasar", explica.

Para ella, sin embargo, el nombre de esta línea de bonitas sudaderas significa "alegría, valentía, diversión, autenticidad, un punto de locura y mucha libertad", valores que precisamente transmite la pequeña Manuela.