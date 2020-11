Josie revoluciona esRadio: "Si viene el comunismo nos van a cerrar el 'Vogue'"

El estilista José Fernández Pacheco, más conocido como Josie, ha acudido a Es la mañana de Federico en esRadio para hablar de su paso por MasterChef y mostrar las virtudes de las brumas faciales de Caudalie. Según reveló, lo combina con masajes japoneses que le practica el equipo médico del Sha Wellness, el centro favorito de los famosos, para lucir como nunca pese al cansancio del concurso.

"Josie es el único que puede competir con Alaska en que cae bien a todos", dijo Federico Jiménez Losantos para presentar al mediático estilista que ahora participa en MasterChef Celebrity, donde lleva nada menos que "nueve semanas" resistiendo.

Josie, eso sí, no puede desvelar nada sobre el devenir del programa. "Igual he ganado, igual he perdido o igual me voy la semana que viene. En la semana nueve puedes patinar en cualquier momento", dijo con sentido del humor.

Lo que sí contó es cómo ha llevado y lleva el concurso ganado el año pasado por la marquesa de Griñón. "Es tan intenso que físicamente es agotador, pero mentalmente esos focos con una potencia enorme, te chupan la energía. Y la competitividad. Ese supermercado es muy estresante", dijo sobre su experiencia en MasterChef.

Josie reparó en el libro Memoria del Comunismo de Federico Jiménez Losantos, y dejó caer que "si viene el comunismo nos van a cerrar el Vogue, nos tendremos que reciclar". "Cada vez que voy a Cuba es amor odio, lo paso fatal y muy bien", dijo en la sección de Belleza de esRadio.

Josie también es el estilista de Cristina Pedroche y le hará su nuevo vestido para las Campanadas. Pero, de nuevo, no quiso desvelar nada, aunque sí dio algunas pistas. "Es dificilísimo de hacer", anticipó, bromeando sobre uno de los aspectos más mediáticos del mismo: ¿llevará Pedroche ropa interior este año? "Y cuándo ha llevado?", ironizó Josie en esRadio, asegurando que "igual este año sí. Yo lo sé. Pero ¿para qué quieres ropa interior para dar las Campanadas?".