Qué regalar a un manitas y no morir en el intento

Se acerca el cumpleaños de tu amigo o familiar manitas y no sabes qué regalarle. Que no cunda el pánico. Los manitas son personas maravillosas que aprovechan cualquier momento de tiempo libre para arreglar o construir objetos para el hogar. Sin embargo, cuando se acerca el momento de comprar un regalo a un aficionado al bricolaje, nos asaltan varias dudas: ¿Tendrá ya esa herramienta? ¿Este utensilio es suficientemente bueno? Es difícil engañar a un manitas con la calidad de las herramientas, ya que son auténticos expertos. Por esta razón y sobre todo, para no quedar mal, es muy importante elegir correctamente. En este artículo te damos algunas ideas para sorprender a los amantes del bricolaje con algunas de las herramientas que puedes encontrar en las guías de MundoHerramienta.net.

Cómo elegir la herramienta correcta

Para hacer un regalo que realmente guste a nuestro amigo o familiar manitas, debemos conocer su nivel técnico. Nos referimos a su destreza con las herramientas, y si tiene mucha experiencia o ha empezado con el hobby solo hace dos meses. Aunque todas las herramientas suelen venir acompañadas con un manual de instrucciones, hay algunas que por su diseño están más recomendadas para principiantes. De la misma forma, hay herramientas que solo es recomendable que las usen expertos. Para no caer en este error, lo importante es adquirir herramientas de calidad que reúnan todas las garantías de seguridad. De esta forma, nos aseguramos que la herramienta se adapte al nivel de la persona a quien queremos hacer el regalo.

Caja de herramientas completa

Las cajas de herramientas son seguramente el objeto más básico que un manitas necesita. Una caja de herramientas es imprescindible para cualquier tipo de proyecto, ya sea cambiar un enchufe o construir una mesa desde cero. Estas cajas son muy útiles para tener ordenadas todas las herramientas, así como tornillos, tuercas, clavos. Para elegir el tamaño de las cajas de herramientas tienes que tener en cuenta la cantidad de objetos que irán en el interior. Se pueden comprar cajas que vienen con un juego completo de todas las herramientas necesarias, así como cajas vacías para ordenar las que ya se tienen. Otras alternativas son los maletines de herramientas, las mochilas de herramientas, los cajones de herramientas y los organizadores de tornillos y tuercas.

Kit herramientas eléctricas

Una de las ventajas del bricolaje es la fuerza que realizamos con manos y brazos que puede tonificar nuestros músculos. Pero no nos engañemos, a nadie le gusta hacer esfuerzo de más. Por esta razón, las herramientas eléctricas son de los avances más significativos de la ciencia reciente. La variedad de herramientas eléctricas es sorprendentemente grande, y se extiende para todos los tipos de trabajo que puedas imaginar. Un regalo interesante para un aficionado del bricolaje es un kit de herramientas eléctricas que pueden facilitar mucho su tiempo de trabajo. El kit puede incluir taladro, atornillador, amoladora, lijadora… Sin embargo, la lista de herramientas eléctricas en el mercado es realmente enorme, e incluye objetos como bombas de vacío, carretillas eléctricas, clavadora eléctrica y cortasetos.

Kit Multiherramienta Dremel

Si estás buscando herramientas para trabajos precisos o manualidades, una Dremel es la elección perfecta. Estos utensilios realizan diversas funciones gracias a sus cabezales intercambiables. Con ellos puedes pulir, grabar, amolar, afilar, limpiar y también lijar. Las Dremel son ideales para dar el último toque a nuestros trabajos de madera. Es una herramienta perfecta para dar rienda suelta a la creatividad, ya que debido a su tamaño compacto, permite mucha movilidad y libertad para trabajar el material, sin perder en ningún momento su alta precisión. La Dremel permite el trabajo sobre superficies de madera, metálicas, e incluso de piedra, lo que la convierte en una herramienta muy útil para cualquier amante del bricolaje.

Mesas de trabajo

Los manitas se pasan largas horas trabajando, por lo que es mejor ponérselo fácil. Las mesas de trabajo son ideales para tener una superficie sobre la que poder trabajar cómodamente, permiten fijar piezas o herramientas eléctricas, además de trabajar con mayor seguridad. Existen muchos modelos pero destacan las mesas plegables que podemos guardar fácilmente. Sin duda es un regalo que cualquier manitas apreciará.

Herramientas última tecnología

Si lo que buscas es llevar el bricolaje al siguiente nivel, necesitas las herramientas más modernas. Herramientas como el medidor láser, el nivel láser, o una impresora 3D pueden cambiar drásticamente la forma de trabajar y aportan más precisión y calidad al trabajo. Las herramientas láser indican con muchísima precisión las distancias, por lo que la forma de trabajar se vuelve más certera.

Curso de bricolaje

Nunca es tarde para aprender. Un curso de bricolaje puede ser un regalo perfecto para aquellos que no se atrevan a dar el paso. Además de un pasatiempos, es relajante y gratificante, y quién sabe, si desarrolla las habilidades necesarias quizás podría dar el salto y convertirse en profesional.

Como has visto, la variedad de herramientas es muy grande. Lo primordial es elegir herramientas de calidad que garanticen la seguridad y la comodidad durante el trabajo.