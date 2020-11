Consejos para cuidar el cabello en casa

Se pueden encontrar un buen número de trucos para cuidar el cabello. No obstante, no todos son igual de efectivos. De hecho, hay algunos que no generan ningún tipo de efecto, es decir, ni empeoran ni mejoran el estado de nuestro cabello. En cualquier caso, antes que probar diferentes trucos, lo más importante es utilizar siempre productos de calidad, que se pueden comprar tanto en establecimientos físicos como a través de internet. Así, desde la tienda online de productos profesionales de peluquería Kppel, destacan que en los últimos meses se ha multiplicado el interés por estos productos.

A continuación, abordamos algunos de los mejores trucos para cuidar del cabello todo el año.

Escoge un champú adecuado

Efectivamente, elegir un buen champú y mascarilla determinará en gran medida el bienestar de nuestro cabello. Lo más aconsejable es lavarse el pelo cada dos días, especialmente si se hace deporte o se suda por algún motivo. Así, es igual de malo lavarse mucho el pelo que lavárselo muy poco. Además, a la hora de escoger un champú y un suavizante deberemos tener en cuenta las características de nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo.

Cepíllate el pelo antes de dormir

Uno de los principales gurús del cabello en Hollywood, Philip B, recomienda cepillarse el pelo todas las noches antes de acostarse, ya que así se exfolia el cuero cabelludo, se eliminan los posibles restos de productos, se estimula su crecimiento, se favorece la circulación sanguínea y se potencia su brillo. Lo más aconsejable es darle entre 10 y 20 pasadas en función del grosor del cabello.

Deja de lado el secador

El uso excesivo del secador puede provocar sequedad, encrespamiento y debilidad en el cabello, debido a las altas temperaturas. Aunque es verdad que algunos peinados son difíciles de conseguir sin su uso, es recomendable intentar evitarlo en la medida de lo posible. Así, al dejar de usar tanto el secador como las planchas, ya no dañaremos tanto el pelo, por lo que potenciaremos que crezca sano desde la raíz. Además, las puntas también lo agradecerán, puesto que se romperán mucho menos. En instyle también podrás encontrar otros trucos que te ayudarán a cuidar tu cabello.

Cuida tu alimentación

Una mala dieta también puede influir en el estado del cabello. Así, por ejemplo, un consumo elevado de azúcar puede influir negativamente en tu pelo, ya que este endulzante produce andrógenos que pueden provocar caídas de cabello. Por este motivo, es fundamental cuidar nuestras pautas alimentarias, optando, en la medida de lo posible, por alimentos de origen vegetal y animal que aporten al organismo los nutrientes esenciales para su buen estado, como por ejemplo vitamina B12, magnesio y zinc, entre otros.

No frotes el cabello

Un error común suele ser pensar que cuanto más tiempo frotemos el cabello, más limpio se verá. No obstante, es justamente al contrario. Cuanto más frotemos, más posibilidades habrá de que las glándulas sebáceas se activen. Por esta razón, lo más aconsejable es lavar el pelo suavemente, aplicando un ligero masaje que no active estás glándulas, de modo que podamos distanciar, paulatinamente, cada vez más los lavados.

Cepíllalo antes de lavarlo

Otro truco que resulta de gran utilidad a la hora de cuidar de nuestro cabello radica en cepillarlo antes de lavarlo. De esta forma, eludiremos que se enrede demasiado cuando esté mojado, permitiendo además que el champú penetre adecuadamente y facilitando su posterior desenredo. En este sentido, puede ser aconsejable comprar un cepillo con cerdas naturales, que no dañe el cabello al cepillarlo.

Emplea mascarillas

Las mascarillas, los sérums y los aceites capilares pueden ser tus grandes aliados en lo que al cuidado del cabello se refiere. De este modo, podemos aplicar una mascarilla en la ducha, dejándola actuar durante unos minutos para, posteriormente, aclarar el producto con bastante agua. Después de la ducha, puede ser aconsejable utilizar un sérum nutritivo o un aceite capilar para dotar al pelo de un mayor brillo e hidratación. Si lo que queremos es fijar nuestro peinado, podemos optar por emplear lacas o fijadores.

Desenrédalo con las manos

Cuando te hayas aplicado un suavizante o una mascarilla, lo mejor será trabajar con los dedos y no directamente con el peine. De esta forma, se conseguirá un pelo mucho más brillante, más suave, con menos roturas y menos encrespado. Este consejo es útil para todo tipo de pelos, sean lisos o con rizos, conserven su color natural o lo hayan modificado con algún tinte.

Controla la temperatura del agua

A la hora de lavarnos el cabello, deberemos controlar cuál es la temperatura del agua. En este sentido, los expertos recomiendan lavarse el pelo con agua tibia y, si es posible, realizar el último aclarado directamente con agua fría. Esto se debe a que el agua demasiado caliente puede dañar el cabello, pero el agua fría no acaba de eliminar toda la grasa.