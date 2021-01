Glamour en la nieve

Cómo aprender a esquiar en 4 días sin perder el glamour ha sido muy divertido. ¿El destino? Baqueira. O #BaqueiraSegura de las pocas estaciones de esquí abiertas, en pleno pirineo catalán, con más nieve si cabe, pero salvaguardando la seguridad de todos los esquiadores y visitantes. Uso obligatorio de mascarillas, control de aforo, geles hidroalcohólicos por doquier…

Más allá de esto tan necesario en estos tiempos, la aventura empezaba en Madrid. Necesita “calcetines térmicos”, algo que a priori suena bastante sencillo pero que en la práctica la vida me recondujo a uno de esos Ikea(s) o Zara(s) del deporte: Decathlon. Ahí hay de todo. Un chico muy amable me estuvo asesorando en todo. “¿Cuál es tu idea: esquiar para nunca volver o repetir?”.

Aquella pregunta me generó tal tensión que, después de segundos de silencio, sentencié: “mi idea es volver… pero quiero ir ‘mona’”. Optamos por un total-look de color blanco, de una talla más, para que en el interior pudiera llevar unos leggings (eso y porque en Lanzarote me alimenté como si no hubiera un mañana). Y es que en una tienda en Majadahonda, Patricks, me iban a regalar algo más especial, pero me parecía una ostentación innecesaria rodar por la nieve con una chaqueta de 700 euros de media. Pensé en silencio: “la siguiente vez”.

A mis 30 años esta ha sido mi “primera vez”. Mi primera vez esquiando, y en la nieve. De pequeña me escaqueaba de todas las excursiones y clases de esquí periódicas a las que nos sometían en Navacerrada. Me horrorizaba la nieve, el frío y no tener los pies sobre la tierra manejándolos con libertad.

Nochevieja en Baqueira. Por las mañanas, madrugones. Esquís, casco, bastones y botas de Head, la marca líder (absolutamente accesible en Baqueira Store, al lado de las pistas) en el sector. Iba toda tan feliz… motivada… con mis dos trenzas… mis selfies previos… hasta que vi la primera pendiente aun en la pista verde. Que si ‘cuñas’, que si torsiones y demás. Me sentía como un pato mareado. El destino esa mañana era Moët Winter Lounge, un espacio situado en plena estación de Baqueira, en sector Orri, a la que se accedía de dos maneras: o bien en coche aparcando en el parking de Orri, o atravesando una pista azul. Dado que el BMW y sus ruedas de tracción de trasera, con ese exceso de nieve, dificultaba lo del parking, mi acompañante tuvo la brillante idea de que bajara por la ‘pista azul’. Aquello fue una odisea: caídas por doquier, terminé arrastrándome cual gusano hasta mi objetivo: vivir la experiencia Moet en plena nieve. Y así lo conseguí. Se me olvidó lo del protector solar, entre otras anécdotas diversas, pero después de aquella copa de Moët rosado con hielo y fresas, acompañado de unas increíbles croquetas de boletus, comprendí porqué Baqueira es el mejor lugar para esquiar en España.

Al día siguiente contraté a un profesor particular. Todo fluía de otra manera, y nunca mejor dicho. Me dejé seducir por los encantos de las muchas marcas de esquí: Goldberg, una de ellas, tarea pendiente que tengo. Sus chaquetas oscilan los 1.500 euros. Too much. Pero son ideales para Violeta Mandrinyan o María Pombo que, por cierto, acaba de ser madre.

Me fui dando cuenta de lo caro que es esquiar: forfait, ropa, equipación, hospedaje, traslado (por supuesto, recomiendo ir con coche)... pero lo enriquecedor que es la sensación del silencio y de estar solo en la nada rodeado de nieve. Baqueira es un templo de paz y esquí. Es un lugar para perderse entre sus nieves, caerse en sus pendientes y enamorarse de la magia blanca, sobre todo para despedir este tan duro e inoportuno 2020. Me siento afortunada. Perdí el glamour pero gané vida. Feliz año.