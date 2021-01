Olivier Bernoux: "A Cristina Pedroche le encantó el tocado que le diseñé"

El diseñador francés Olivier Bernoux es un enamorado de España. Sus abanicos y accesorios, los han lucido desde Irina Shayk o Rosalía a Rossy de Palma, entre otros. Olivier ha sido el encargado de crear el tocado que llevó Cristina Pedroche para la Gala de Nochevieja para dar la bienvenida al 2021, desde la Puerta del Sol de Madrid.

“Esta idea surgió antes de que me llamase Josie. Recuerdo que fue durante una noche del pasado mes de septiembre. De repente me desperté y pensé que quería hacer algo para Cristina Pedroche, y pensé en un bordado de luz. Ella es un referente de las Campanadas, y con esa idea me quedé. Después me llamó Josie, y no me lo podía creer. Le conozco hace mucho tiempo y me dijo que le gustaría que le hiciera algo de luz y cristales. Este material transmite, primero, luz, y segundo, maestría y saber hacer. No son tiras simplemente, en fila, van todas engarzadas y son luz a través del túnel. Y la tercera, un toque de elegancia. La cresta central, alude a la que lleva su marido Dabid Muñoz. Esa ha sido la idea, y creo que ha sido un acierto porque a Cristina le encantó y le hizo mucha ilusión”. Así lo explicó.

Olivier está encantado con las criticas recibidas. “El tocado lo he hecho con mucha ilusión, te aseguro que está hecho con muy buena intención, que era transmitir esa luz al final del túnel que estamos atravesando con todo lo que está pasando”.

Bernoux tiene varias tiendas en Madrid, una en el Hotel Palace, que está muy tranquila por las circunstancias que estamos viviendo al no haber turismo, y otra en la calle Fernando VI, que va muy bien. "He trabajado mucho en Navidad. Ahora estamos preparando la nueva colección de accesorios con Rossy de Palma, tengo un equipo estupendo, y también estoy muy volcado en mi nuevo proyecto, que es la apertura de una tienda en Sevilla y también otra en Punta Cana, que es un destino de vacaciones magnifico. Eso será más tarde, una vez que todo se recupere. Soy muy positivo, y pienso que ya falta poco para volver a vivir como antes de la Pandemia. Estoy deseando poder abrazar y besar a todo el mundo. Para esta última colección, me gustaría hacer una bonita presentación, aunque de momento habrá que esperar. Y también tengo proyectos de hacer colaboraciones con firmas importantes. Todo a su tiempo".