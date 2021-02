El secreto de Paula Ordovás: "Puedes comer una hamburguesa y sentirse sexy"

Teresa de la Cierva hablan con la influencer Paula Ordovás por su libro Come bonito, entrena sexy. Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Paula ha visto cómo el confinamiento no hacía más que impulsar sus redes, donde trata temas relacionados con la belleza y la alimentación. Su volumen va ya por la quinta edición, una muestra de "su filosofía de vida: comer sano no es aburrido, puedes comer nutritivo y saludable; nutrición y deporte van de la mano".

Un libro "cercano y fácil de leer que se puede usar como consultorio". Y es que Paula —confesó en esRadio— antes no hacía nada de deporte. Su palabra clave es "equilibrio", entre deporte, alimentación y caprichos como las hamburguesas, cosa que "comía mucho antes". No obstante, "el deporte me ha dado tanto equilibrio y energía, las mejores ideas se me han ocurrido corriendo".

Los seguidores de Paula Ordovás no han hecho más que crecer durante el confinamiento, con multitud de gente buscando cómo entrenar mientras estaban encerrados en casa. ¿Cómo encontrar ese equilibrio cuando nuestra dieta no acompaña o no podemos entrenar? "Consiste en aprender a comer sano el 90%. Yo era adicta al azúcar, te acostumbras a que todo tenga que saber dulce. No conoces el verdadero sabor de las cosas". Paula corre no para quemar calorías sino para sentirse sexy.

Paula en el estudio de Federico | esRadio

Hay que organizarse, no cometer excesos para compensar otros anteriores. "No hacer una cosa porque has hecho otra, tener ansiedad y generar malos hábitos", explicó sobre —por ejemplo— los ayunos después de comer una hamburguesa. "Un puente de mayo estaba en Marbella, no me cuidaba nada y estaba flácida aunque delgada. Dije: se acabó. Me apunté a un gimnasio y dije: se ha acabado, voy a empezar a cuidarme".

"Quería transmitir la idea de que un plato saludable y nutritivo podía ser precioso", dijo Paula en Es la mañana de Federico. Por eso crea recetas como croutons de garbanzos y otras muchas con cúrcuma, pepino o jengibre. "Muestro cómo organizar tu nevera y crear condimentos que puedas utilizar en diversos platos, innovando y dejando volar la habitación".

¿Ejemplos de recetas? La que ella denomina "orgasmic cookie", una deliciosa pizza de boniato, pancakes pero sin trigos o harinas ("porque generan un pico de insulina, que da una ansiedad con la comida"). O un Banana Split Deluxe con helado de coco, "algo que asocias a nata, azúcar"…

En gastronomía Paula declaró tener influencias de ídolos como Futurlife, Deliciously Martha, Chef Bosqued, así como estilistas como Bárbara Martelo, que han sido sus referencias en cocina y estilo. Entre sus planes profesionales futuros, reforzar su web online de moda, accesorios y decoración y lanzar una línea de nutrición gastro orientada al fitness creada durante el confinamiento y aplicable a este tipo de postres. "En un mes verá la luz", explicó Paula en esRadio.