Por qué usar un protector solar específico para los más peques

A diferencia de la de los adultos, la piel de los niños es más fina, menos resistente, especialmente sensible a temperaturas extremas y cambios de temperatura, tiene mayor tendencia a la sequedad y es mucho más sensible a la radiación solar. De hecho, pediatras y dermatólogos recomiendan no exponer a los bebés y niños menores de 3 años directamente al sol, protegerles con ropa, sombrero, gafas de sol y utilizar productos solares con fotoprotección muy alta en las áreas no cubiertas.

Debido a la fragilidad de su piel, los niños necesitan utilizar productos especialmente formulados para ellos incluso cuando no estén directamente expuestos al sol, ya que la radiación UV puede reflejarse en muchos elementos, haciendo que su delicada piel reciba radiación indirecta igualmente dañina.

Según afirma la doctora Aurora Garre, Medical Marketing Manager en ISDIN, "en la actualidad, el 39% de los niños se queman frecuentemente cada verano, y estas quemaduras solares suponen uno de los mayores factores de riesgo en la infancia para la aparición de un melanoma. Cuando somos pequeños la piel es muy vulnerable a los rayos ultravioleta, ya que es más sensible y permeable, por lo que la capacidad de las ‘defensas’ para afrontar la irradiación solar es menor."

Por ello, es muy importante proteger a nuestros hijos del sol desde pequeños con filtros adecuados y educarles en el uso de protectores solares de forma habitual.

A la hora de elegir un protector solar infantil deberemos tener en cuenta la actividad propia de los niños, siendo recomendable optar por uno que sea resistente al agua y de textura no pegajosa para aguantar su ritmo y que permita aplicarlo también por el rostro sin que moleste ni irrite los ojos.

La gama Pediatrics de ISDIN, por ejemplo, es la líder del mercado y está especialmente formulada para la piel delicada de los niños y bebés. Todos los productos de la gama han sido testados pediátrica y dermatológicamente, siendo aptos para las pieles más sensibles, incluso las atópicas. Su fórmula cuenta con una mayor concentración de antioxidantes y elementos hidratantes para adaptarse a la protección específica que necesita la piel infantil.

Si necesitas un protector solar infantil y no sabes por cuál decidirte, aquí tienes un repaso de los mejores del mercado:

FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS FUSION WATER

La textura del fotoprotector facial más innovador del mercado, Fusion Water, trasladada al mundo de los niños. Fusion Water Pediatrics ha sido especialmente formulado para la piel del niño y del bebé y es apto para piel atópica. Como la "versión adulta" también cuenta con una formulación mejorada, ahora con hidratación intensa, absorción inmediata y sin perfume.

Es apto para niños de más de 6 meses de edad. Cuenta con una alta protección UVB/UVA SPF 50 e incorpora el sistema Wet Skin para su eficacia sobre la piel mojada.

FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS MINERAL BABY

Un fotoprotector facial y corporal específicamente formulado para la protección de la piel frágil de los niños. Su fórmula está compuesta por ingredientes específicamente seleccionados para la piel del niño y la protección de las zonas expuestas a la radiación UV indirecta (tanto de la cara como del cuerpo).

Fusion Fluid Mineral Baby cuenta con una alta protección frente a la radiación UV indirecta y es apto para niños de más de 6 meses de edad. Cuenta en su fórmula con filtros 100% minerales con el fin de ofrecer la máxima seguridad y tolerabilidad al aplicarlo sobre la piel del bebé.

El producto cuenta con la tecnología Fusion Fluid que hace que sea de fácil aplicación y absorción inmediata.

AVENE SOLAR SPRAY SPF50+ INF 1 200 ML

De textura fluida, ligera y fácil de aplicar, este spray solar cuenta con un sistema patentado de 4 filtros para una muy amplia protección UVB-UVA fotoestable y eficaz a lo largo del tiempo. Además, es muy resistente al agua.

FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS TRANSPARENT SPRAY WET SKIN

Apto para niños mayores de 3 años, este fotoprotector viene en formato spray transparente, fresco y de secado inmediato. Cuenta con una alta protección SPF50 UVB/UVA y con la tecnología wet skin, que permite su aplicación tanto en piel mojada como seca, sin dejar residuo blanco y manteniendo el factor de protección.

Además, este año cuenta con una fórmula mejorada, con extracto de siempreviva (Helichrysum italicum), que ayuda a calmar y proporciona una fortificación celular contra el daño inducido por la radiación UVB junto a una actividad antioxidante.

FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS LOTION SPRAY

Este fotoprotector corporal en loción y spray ofrece una fórmula muy hidratante y de rápida absorción, especialmente formulada para la piel del niño y del bebé. Contiene antioxidantes y Dexpantenol para reforzar la hidratación y las defensas de la delicada piel infantil. Además, es muy resistente al agua y a la fricción.

LADIVAL SPR NIÑOS 50 1 200 ML

Protector solar especialmente indicado para proteger de forma eficaz la delicada piel de los niños, y las pieles con tendencia atópica de todas las edades. Ofrece una protección solar completa, frente a las radiaciones UV-A, UV-B e IR-A.

FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS GEL CREAM

El todoterreno de la fotoprotección. Ofrece una protección muy alta (SPF50+ UVB/UVA) que aporta el frescor de un gel y la hidratación de una crema. Además, contiene antioxidantes para reforzar las defensas de la delicada piel de los niños así como dexpantenol para ofrecer un extra de hidratación.

ANTHELIOS DERM PED WET SKIN 50+ 1 250 ML

Una loción en gel que proporciona una protección UVA+UVB muy alta y de amplio espectro para la piel sensible de los niños. Este gel forma una película hidrofóbica en la piel que ayuda a repeler el agua. De alta protección y aplicación fácil que, además, no deja marcas blancas al aplicarlo sobre la piel mojada.