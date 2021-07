Casarse por 100 euros

Casarse cada vez cuesta menos. O al menos, si optamos por un vestido de novia de Zara. Aunque parezca que vayamos con un camisón o un vestido para la playa. Bajo el título ‘Serie S’, el grupo no ha especificado aun si es o no moda nupcial (o yo no me he enterado).

Ahora mismo hay 4 modelos de vestido, lo que sitúa a la novia en la tesitura de casarse con lo que podría venir a ser casi un ‘uniforme’ (imagínense ahora todas las novias con uno de estos 4 trajes).

El más caro cuesta 129 euros, de seda morera, manga corta, algunos detalles de encaje y escote en forma de V. Uno similar pero con tirantes anchos se podrá conseguir por 99.95, y el de tirantes finos por 79,95. Y hay uno último que es, además, corto, también por 79,95. Lo sorprendente de todo esto son los complementos: la bata lencera por 129 euros (como el vestido más caro), entre otros productos como pijamas y ropa interior.

Si les sabe a poco, también están a la venta unos pañuelos satinados con detalles de encaje por 15 euros, diademas florales, un antifaz, unas babuchas o un sobre de tela personalizado, todo ello sin superar los 30 euros.

Por supuesto que la polémica está servida. En las redes los usuarios (tiempo libre y ‘todólogos’) no han tardado demasiado en criticar cómo osa Inditex en "vulgarizar" un acto tan importante, tan pulcro y tan bello como el matrimonio, optando por tejidos de mala calidad.

A golpe de mantras del tipo de "esto es una colección de camisones caros" o "el vestido en realidad es un camisón", no sólo ha recibido críticas la ropa sino también la modelo y su actitud: despeinada, descalza, como "si hubiera huido de la boda", apuntan.

Hay incluso representantes del sector, como La Tienda de Mónica que lleva 25 años vendiendo moda nupcial, que asegura que ninguna novia querría casarse con este tipo de traje.

Con todo esto y más, me pregunto qué habrá sido de los vestidos de novia que regalaba Pronovias a los sanitarios que el verano pasado iban a casarse. Desde luego que entre gastarse 100 euros de Zara y 20.000 en un Zuhair Mourad, hay cosas intermedias: diseñadores como Leyre Valiente, a la que conozco por su paso por la Fashion Week Madrid, que saben encontrar un equilibrio entre ambos despropósitos.