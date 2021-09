12 ideas de regalos de cumpleaños para amigas

Cualquier momento es bueno para hacer un regalo a una amiga. Al fin y al cabo, los regalos "porque sí" siempre son sorprendentes y muy agradecidos. Pero también es importante acordarse de las amigas en momentos señalados, como el día de su cumpleaños. Sobre todo a medida que pasan los años y, al hacernos mayores, esas cosas pasan a segundo plano.

La cuestión es que, a la hora de elegir qué regalar a una amiga, lo importante, lo que realmente valoramos, es el hecho de acordarse y de preocuparse por entregar algo especial. Porque eso denota que te has preocupado por agradar a tu amiga, que te has acordado de ella de verdad, y no solo de su cumpleaños.

Vamos a ver algunas ideas original ese interesantes que pueden ser una buena opción de regalo de cumpleaños para una amiga.

Productos personalizados con fotografías

Puedes elegir productos personalizados de muchos tipos, desde una taza, una camiseta, un póster, una funda de cojín, un imán de nevera o un lienzo collage, entre otros. La cuestión no es tanto qué producto eliges como qué imagen o imágenes aparecen en ellos. Puedes elegir fotos temáticas de vuestra relación o solo de tu amiga. Elige fotos que tal vez ella no tenga o que haya olvidado. Le encantará.

Regalos hechos a manos por ti

Si te gustan las manualidades, la costura o la pintura, hay muchas que puedes hacer para regalar a tus amigas por su cumpleaños. Puedes elegir un accesorio de moda, un producto de decoración o incluso una prenda de vestir. Saber que alguien ha hecho algo pensando en ti le otorga un gran valor, más allá del económico.

Confituras caseras

Si la idea de regalarle a tu amiga un producto hecho a mano por ti te gusta, pero las manualidades no son lo tuyo, puede optar por cocinar algo personalizado para ella, como, por ejemplo, confituras caseras. Son fáciles de hacer y puedes personalizar los tarros con etiquetas bonitas y decorarlos para hacer un regalo realmente vistoso.

Regalos ‘handmade’ de encargo

Siguiendo con la idea de los regalos hechos a mano, si no quieres o no puedes hacerlos tú misma, también puedes comprarlos. Hay muchas opciones para encontrar este tipo de productos, desde marketplaces online especializados hasta pequeños negocios locales.

Cesta de frutas

Otra idea de regalo para el cumpleaños de una amiga es optar por una cesta de frutas. Pueden ser frutas de temporada, frutas exóticas o una cesta mixta. Puedes elaborarla tú misma o comprarla ya preparada.

Ramo de flores

El ramo de flores puede parecer un regalo muy tradicional, pero no si viene de parte de una amiga. Una de las ventajas de este tipo de regalo es que, si no puedes dárselo en persona, puedes encargarlo para que se lo lleven en tu nombre. Si estáis lejos la una de la otra, es un regalo maravilloso.

Kit de cultivo de flores o hierbas aromáticas

Las opciones para regalar un kit de cultivo de flores o hierbas aromáticas son muy amplias. Y, además, vienen muy bien presentadas y con todas las instrucciones necesarias. Solo tienes que tener en cuenta el espacio que necesita tu amiga y estar segura de que podrá usarlo. Es un regalo original, muy eco y con que le darás la oportunidad de que piense en ti con mucho cariño.

Cesta de jabones y productos de baño

Una cesta de jabones y productos de baño es una invitación en toda regla para que tu amiga se dedique tiempo a sí misma, para que se tome un tiempo de relax para ella sola. Además, siempre que utilice alguno de los jabones se acordará de ti.

Surtido de chocolates

Si tu amiga es golosa y amante del chocolate, con este regalo acertarás seguros. Puedes elegir un surtido ya preparado o hacer la presentación tú misma, escogiendo diferentes tipos de chocolate. Y como hay una gran variedad de chocolates para elegir, podrás crear un regalo único.

Velas aromáticas

Las velas son un regalo que nunca pasa de moda. Son decorativas, huelen muy bien (incluso sin encenderlas) y hay una gran variedad de modelos para elegir. Además, puedes escoger velas de elaboración sostenible o de comercio justo.

Regalos solidarios

Y, hablando de comercio justo, no pierdas de vista la posibilidad de hacer un regalo solidario. Hay muchas plataformas que ofrecen diferentes productos que son perfectos para hacer un regalo y, a la vez, ayudas a otras personas.

Suscripción a un club gastronómico

Si a tu amiga le gusta el vino, la cerveza o el queso, puedes regalarle una suscripción por unos meses a algún club. También hay opciones de suscripción para clubes de comida sana, fruta y verdura ecológica, café, té, productos de belleza, libros o productos de degustación variados, por poner algunos ejemplos.