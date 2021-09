Las tareas pendientes en casa más frecuentes

Arreglos en el baño: el baño puede que sea, junto a la cocina, uno de los lugares que suele necesitar de arreglos puntuales de manera más constante. Pueden existir problemas como las ya mencionadas goteras, debido a la humedad del ambiente, pérdida de agua de un grifo, que este no se cierre de manera correcta, o que la cisterna no funcione de manera correcta. También puede darse la situación de que la mampara de la ducha se desencaje del raíl o que los cajones del mueble no funcionen correctamente.