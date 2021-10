5 consejos para tener un piel perfecta y cuidada en este otoño

Prioriza las duchas cortas. Estamos de acuerdo: pasar unos minutos bajo el agua caliente puede ser muy relajante. Sin embargo, no es tan buena idea para tu piel. Ten en cuenta que el agua caliente y el jabón no solo eliminan las impurezas, sino que también arrastran la capa lipídica de la piel, resecándola. Por eso, las duchas deben ser cortas y conviene concluirlas aplicando una crema hidratante. Además conviene usar un gel que no reseque la piel y mantenga su pH.