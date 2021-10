Consejos para una primera cita

Una cena en pareja | Cordon Press

Sabemos que una primera cita siempre es complicada, no importa cuánto tiempo llevéis hablando o si ya erais amigos de antes, ese momento de intimidad siempre asusta un poco. Siempre es importante contar con la gente de tu entorno más cercano para que te ayuden.

Por eso en Libertad Digital queremos hacer un resumen de algunos de los mejores consejos antes de afrontar la primera cita con esa persona especial.

Pre-cita: marca tus objetivos

Antes del gran día, lo primero que tienes que hacer es marcarte unos objetivos. ¿Qué quieres de la otra persona?. Una vez te has sincerado contigo mismo y has establecido tus objetivos, tampoco te agobies, hay que dejar que fluya la cita pero sabiendo bien qué quiere cada uno. Eso sí, mejor acudir al encuentro con las ideas claras, aunque luego el asunto tome otros derroteros.

Rituales de preparación

Hay estudios que demuestran que el 74% de los solteros españoles confiesa tener algún ritual de preparación antes de la cita, por ejemplo, el 55% se afeita o depila y el 45% se preocupa de buscar una ropa interior sexy. Sin embargo también hay que tener cuidado con no pasarse. Al 66% de los chicos les molesta que la chica aparezca supermaquillada. Mucho ojo también con la puntualidad, ya que a nueve de cada diez españoles y españolas le parece muy negativo llegar tarde sin una justificación adecuada.

Pide ayuda a tus amigos

Por un motivo muy sencillo, porque normalmente las redes sociales pueden hacer que tengamos opiniones equivocadas de la gente y cuando se llega al ‘face to face’ hay decepciones. Por ello es importante que los amigos nos ayuden a mostrarnos como somos.

El lugar

En la primera cita es tan importante el lugar como la presencia, por ello es de vital importancia que se tome tiempo en escoger un buen lugar y una hora adecuada para el encuentro. Es obvio que el cine no es una buena idea para una primera toma de contacto ya que no se puede hablar, lo más adecuado sería una cena y, si todo sale bien, después unas copas. Para esta ocasión podemos acudir a algún bar o cafetería interesante en la ciudad. La razón para elegir este tipo de sitios es que son lo bastante informales como para no aumentar los nervios típicos del momento, son lugares en los que todos están relajados y nosotros también lo estaremos.

Ten confianza y controla tus pensamientos

Somos nuestros peores jueces y es necesario tener presente que tenemos amigos que nos valoran y que la otra persona ha accedido a tener una cita con nosotros por algo, así que piensa en positivo y llénate de confianza. El 94% de los solteros y solteras españoles considera vital una primera impresión, y esta se suele dar en los primeros 30 segundos de conversación, así que cuidadito. No nos boicoteemos con mensajes internos de inseguridad o miedo.

La conversación

Este punto es quizá el que más hay que cuidar porque los nervios pueden jugarnos malas pasadas, de hecho, lo peor que puede ocurrir es que se hablen de temas triviales o recurrir a la típica conversación de ascensor. Sin embargo, si queremos que salga todo bien es mejor intentar mantener una conversación sobre temas relativamente importantes, sobre cosas que nos hagan entender y conocer mejor a la otra persona. Esto no significa que haya que hablar de política, de hecho mejor nunca mencionar ese tema.

No hables solo de ti

Si buscas causar una buena impresión no hables continuamente de ti, pregunta a la otra persona sobre ella, sus gustos, intereses, etc. No hay nada más atractivo que una persona que quiere conocerte mejor.

El lenguaje corporal

Lo que nuestro cuerpo dice sin que nos demos cuenta puede sernos de gran ayuda o nuestro peor enemigo ya que es una de las cosas que puede hacer parecer a alguien menos atractivo de lo que en realidad es. La ciencia ha demostrado que hay tres gestos infalibles para no fallar: copiar sutilmente el lenguaje corporal de la otra persona, si nos sonríe les sonreímos, si se acerca nos acercamos… Además deberíamos estar siempre de frente, nada de sentarse mal o cruzar los brazos. Y por último la inclinación, si estáis sentados el uno frente al otro la mejor manera para mostrar que estamos a gusto es inclinándose un poco hacia la otra persona.

Acepta que no tendréis todo en común

Tal vez pensabas que seríais compatibles al 100%, y cuando empezasteis a hablar te diste cuenta que no era el caso. Esto puede echar atrás a muchas personas, o cambiar su humor durante la cita y arruinarla. Por eso es importante entender antes de acudir que probablemente no haya tantas cosas en común, aunque eso en muchas ocasiones es precisamente lo mejor que no puede pasar.

Para que te vea sexy

La ropa y el perfume hacen mucho, pero la clave para que tu cita no te quite la vista de encima y se sienta atraída es que tú tengas seguridad en ti mismo. Para eso aconsejan que hagamos algo que sabemos que se nos da bien. Puede ser bailar, cantar, mostrar nuestros conocimientos sobre algo interesante… Si tu te sientes sexy y segura de ti misma es más fácil que tu cita lo vea también y le guste.

Ten en cuenta experiencias pasadas

De los errores se aprende siempre. Seguramente más de una cita te haya salido mal, así que para que la experiencia no se repita podemos pensar en qué fue lo que hicimos no tan bien o en qué podemos mejorar para que las próximas salgan mejor. Esto unido a los consejos anteriores deberían llevarte hasta la cita perfecta.

Sexo sí, sexo no

Al contrario de lo que podría parecer, los menores de 35 años esperan más a tener sexo que los mayores y lo postergan hasta una tercera cita, normalmente. El hombre, eso sí, es mucho más proclive a hacerlo cuanto antes.