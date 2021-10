Ana Morgade da la nota en la Seminci vistiendo un portatrajes

Ana Morgade ha dado la nota en la Seminci que se celebra en Valladolid "tirando" un valioso vestido para enfundarse en una bolsa portatrajes.

La comediante ha acaparado de esa forma todos los titulares del Festival Internacional de Cine de Valladolid, recorriendo la alfombra verde en un portatrajes negro con cremallera.

Morgade alega que "durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mimo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha".

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) October 25, 2021

Ahora, y tras mucho sufrimiento, Ana Morgade ha llegado a la conclusión de que no era su cuerpo lo que fallaba, sino su "actitud era la errónea", convirtiendo su decisión en una reivindicación por los cuerpos reales.

"No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una persona, así que creo que se merece que lo mime un poco)", explica la ex miembro de Zapeando en La Sexta.

Morgade dice estar "orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta y que representa lo que soy, mejor o peor: una comediante".