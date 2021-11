El estallido de popularidad de Victoria Federica: elogios de la prensa internacional y un estilo a exprimir

La discreción ha sido la norma de Victoria Federica Marichalar desde que cumplió la mayoría de edad. A diferencia de su hermano Froilán, ha estado alejada de los escándalos con una impecable imagen solo empañada por su escapada de Madrid antes de empezar el confinamiento en marzo de 2020 y su famosa fotografía fumando un cigarrillo a bordo de un patinete. Una instantánea, por cierto, convertida en popular meme en las redes sociales. La prensa rosa ha estado más pendiente de sus relaciones amorosas pero la tendencia acaba de cambiar y la intención de la sobrina de Felipe VI es convertirse en una estrella.

Mi estado anímico de hoy es Victoria Federica patín piti pic.twitter.com/o1sHkxdnQ6 — Marín (@maringutierrezd) October 28, 2021

El primer paso fue abrir su cuenta de Instagram, donde ha pasado de tener 3.000 seguidores a alcanzar más de 53.000. El momento elegido no fue casualidad. Victoria se dirigía a Sevilla para acudir a los premios de la revista Elle, un evento que reunió a algunas de las celebridades más grandes de nuestro país —y otras internacionales como Sharon Stone— y dejó buena cuenta de su viaje en sus stories. El segundo paso fue deslumbrar al mundo con un vestido de terciopelo azul firmado por Lorenzo Caprile y un peinado y maquillaje dignos de cualquier estrella que pasea por la alfombra roja.

Desde entonces, se ha convertido en la favorita de las revistas de moda y no solo en nuestro país. El portal francés Point de Veu elogia el estilo de esta nueva it girl cuya popularidad no ha hecho más que despegar y se refiere a ella como "la estrella de la noche" en la gala que acogió la capital andaluza. La joven lució, según la revista, "una creación muy glamurosa que resaltaba la silueta de la sobrina de Felipe VI, sobre todo gracias a su falda con abertura. En cuanto al peinado, la primera nieta del rey emérito Juan Carlos se había recogido el cabello en una larga coleta que ponía su rostro y la espalda desnuda de su vestido".

Una nueva 'influencer'

Con apenas 11 publicaciones, la cuenta de Instagram de Victoria Federica está cuidada y preparada para potenciarse. La hija de la infanta Elena cuenta con la ayuda de María García de Jaime y Tomás Páramo, amigos íntimos y dos de los influencers más seguidos de nuestro país. Entre sus fotos, destacan las que aparece junto a su novio, el Dj Jorge Bárcenas, con el que se ha emancipado recientemente y de quien está locamente enamorada.

Llama la atención también su fotografía en París el pasado verano durante el desfile de Dior Alta Costura. La nieta de los reyes eméritos debutó en un evento de moda de la mano de su padre, Jaime de Marichalar, muy asiduo a este tipo de actos. Allí demostró que es una amante de las tendencias con un look muy acertado: vaqueros rotos, camisa masculina blanca, blazer negra sobre los hombros, bolso de Dior y zapatos de Manolo Blahnik.

Centrada en sus estudios universitarios en The College for International Studies (CIS), situado en la calle Velázquez de Madrid, Victoria también quiere hacerse un hueco en la moda y sus grandes eventos, pero sobre todo, quiere que le sigamos la pista.