Campa-Nadas o 5 razones para no ir desnudos

Ayer amanecía con un grupo nuevo en mi whatsapp, entre cientos de felicitaciones navideñas de seres que ni me dirigen la palabra el resto del año. El grupo lo había creado Kiki Parlange (les he hablado ya de ella), que lidera el mediatico perfil de Instagram @holykiiii (cada vez tiene más ‘i latinas’, porque le van censurando los perfiles de Instagram, y se tiene que abrir uno nuevo, y le añade una ‘i’. No estoy segura de que esto último sea verdad, pero como estamos en la sociedad del todismo, aquí me marco otro penalti). En ese grupo, también Bertie Espinosa. Y empieza a fluir la magia del debate.

Me hallo en la búsqueda de la inspiración, la musa vestida y la maja desnuda, y pienso en que lo peor de estas fiestas es el espectáculo televisivo cada 31 de diciembre, propiciado por ese activismo sociata y casposo que desvirtúa el feminismo real, porque parten del precepto de que, por ir desnudas por la vida, somos más modernas y empoderadas. Campa-nadas y campa-todas, podría ser el lema de una de las cadenas de televisión que más dan la nota.

‘Inspírame, Kiki, tú que no tienes pelos en la lengua…’, le escribo. ‘Menos es más, y en la piel también. En estas fechas aún más. No hace falta ser un circo para despedir el año. El año ya por sí solo lo ha sido. Ponte un nude el 31", me dice Kiki, mientras se queja de que la llegué a tildar de anti-influencer, cuando ella … incluso trabaja (es directora de arte, de moda, y empresaria, y no vive del cuento, ni de desnudarse).

Desde hace ya varios años que observo que el nuevo disfraz es no llevar ropa. Desnudo el cuerpo, mejor ni pregunto por la moral. Así que aquí va mi ensayo sobre las 5 razones por las que sí vestir esta Nochevieja.

La primera razón es que desnudarse en invierno, ya no es que sea de mal gusto, sino que además es poco apropiado, y menos con esto del covid, que se nos bajan las defensas y… ¡pum! Confinados. En pijama con las uvas. Aunque la Sra. Pedroche lance un spot avisando ‘quedan 10 días’ mientras se va desnudando a escasos metros del Centro Canalejas, para avisar que se acercan las "campa-nadas"... les pediré que no intenten repetir esto, lectores, pues pueden terminar con pulmonía.

La segunda, es la ausencia de originalidad. La moda es una actitud ante la vida, y, aunque inicialmente se usara la ropa por cuestiones de higiene, pudor y protección, sirve para narrar historias en silencio, transmitir estados anímicos (o esconderlos) y contarle al mundo cómo somos. Y la ausencia de ropa no dice nada. Volver a enseñar todo y más en esta cita televisa, lejos queda de la originalidad, porque todo el mundo se imagina el resultado.

La tercera razón roza ya una cuestión sociocultural. El decoro brilla por su ausencia en este caso que analizo. La RAE entiende por ‘decoro’ un comportamiento adecuado y respetuoso correspondiendo a cada categoría y situación. Y no: no estamos en la selva ni damos las campa-nadas desde Tanzania, sino en una sociedad civilizada que, con esto del Liberalismo (que de económico no tiene nada, porque asimilan el socialismo capitalista) nos hemos creído que todo vale, con tal de que se hable de nosotros. Las campanadas en España tiene por espectador una familia con abuelos y niños: desnudarse ante ellos no es respetuoso. Es, en suma, indecoroso.

La cuarta razón se basa en que me parece que regalar algo tan íntimo a todo el mundo, en vez de protegerlo para la/s persona/s a la que más quieres (tu pareja, tu parejo, tu parejx, llamémoslo x) es un verdadero error, es otra manera de regalarse.

Por último les volveré a citar el Teorema de la Mona: que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¡Felices fiestas, lectores!