Siempre negativvva, con vistas a Sierra Nevada

Les escribo desde Sierra Nevada, un uno de enero soleado, en el que las montañas se resisten a derretir su nieve, en parte gracias al sistema de la estación de esquí que "produce" la misma. Dicen que nuevo año, nueva vida. También que lo mejor es empezar el año del modo en el que nos gustaría vivir: así que pijama y a la cama. Antes, mis 12 uvas y evitar a toda costa participar de la polémica-Pedroche ("ya mañana me enteraré por la prensa e Instagram", me decía).

El día anterior el empresario Javier Fal-Conde nos invitaba a una fiesta privada, donde el Moët-Chandon era el pan de cada hora, para presentar a un selecto grupo de amigos y conocidos el proyecto que promete devolverle el lujo a Sierra Nevada: Arttysur Lux Village, 15 exclusivas casas a la venta, de las cuales pudimos disfrutar por unas pocas horas de una de ellas. Un rincón (enorme rincón de 3 plantas, de 11 metros de altura) en el que el aroma a madera finlandesa será el último recuerdo que nos abandone de aquellas horas en las que pudimos imaginar que Sierra Nevada se impregnaba de glamour. Un glamour que predomina en Baqueira, y que sin embargo aquí en Granada se ha ido perdiendo con el paso de los años. Porque el esquí, como la moda, es cíclico en cuanto a las modas y modos. Fue el Rey Juan Carlos quien le dio un importante empujón a Sierra Nevada, y todo apunta a que, sin Rey mediante, y con covid incluido (pasaporte para entrar a cualquier bar o restaurante, doy fe de ello), Sierra Nevada vuelve a brillar.

No hay sol comparable al que tenemos aquí mientras esquiamos. Y el desembarco de hoteles lujo como Hotel El Lodge (ski & spa), hermano pequeño del mítico Marbella Club, también es una excusa para conocer el espíritu Sierra Nevada, lujo y nieve. En El Lodge pasábamos cada almuerzo apres-ski, con unas vistas llenas de romanticismo y fantasía. Una terraza que, inundada por el blanco de la nieve de la estación, nos hacía saborear una temprana primavera. Entre caldos de ave con coñac y sorbos de cualquier champagne efervescente, con Feliciano López y Sandra Gago en la mesa de al lado (lo descubrí al intentar mandar una decena de fotos a mis amigos por AirDrop y detectar estos dos nombres, y no lo contaría siquiera si no fuera porque la prensa ya habló), y otros tantos anónimos que simplemente catalogamos como "gente guapa".

En cualquier caso, salvando el lujo de las emociones de saborear estas fechas con olor a nieve, la Nochevieja hace un tiempo que ha dejado de tener gracia, a consecuencia de excentricidades innecesarias y vulgares. Hoy todos hablarán de las Campa-Nadas y la estética de cada uno de los presentadores, para después justificar que vivimos en una era de profundidad, sostenibilidad y filosofía.

Despedimos así un año convulso protagonizado por auténticos desastres de la estética como el traje de Kim Kardashian en la Met Gala en pleno debate sobre el burka y a mitad del auge inesperado de El Juego del Calamar; o los zuecos de Hermès, o la vuelta de los 90 a nuestros armario. Un año marcado por el ascenso de mujeres al poder, siendo el caso de Marta Ortega el más sonado al tomar el relevo de Pablo Isla. Un año en el que los centros comerciales han tenido que reinventarse frente al caos de restricciones y medidas ambiguas que sólo sembraban el pánico social a aglutinarse en espacios cerrados. Y un año en el que seguimos hablando sobre la sostenibilidad cual eslogan de marketing pero sin ser honestos con ello. El uso de "ropa de vieja" (vintage suena mejor), bien sea de segunda mano o reventa, y el alquiler, siguen siendo los retos principales de la industria que seguirán este 2022 generando debate. El sector textil es uno de los 6 sectores de la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020 y con vistas a 2030, un plan que cuenta con un presupuesto de 1.529 millones de euros. Y es que de toda Europa, España junto a Italia son los dos países en los que más moda abandonamos, reciclando un triste 1% de toda la ropa que usamos.

Con todo esto y más, les deseo un feliz comienzo de Año en el que las mascarillas, los pcr, los pasaporte covid, las infinitas dosis de vacunas, los "siempre negativvva y nunca positivvva" (lean esto con acento de Van Gaal) seguirán dominando Occidente. Hay gente que siempre es "negativvva" y yo no doy crédito: unos tanto y otros tan poco.